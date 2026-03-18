Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Білорусь навчає мігрантів боротьбі з прикордонниками Євросоюзу - голова СБ Латвії

Віталій Кірсанов
18 березня 2026, 10:31
У Латвії вважають, що тактика Білорусі та Росії за останній рік "стає дедалі агресивнішою".
Білорусь навчає мігрантів боротьбі з європейськими прикордонниками

Коротко:

  На мігрантів застосовують різні методи психологічного впливу
  Мігранти проходять підготовку в тренувальних таборах

Білорусь займається підготовкою мігрантів до протистояння з європейськими прикордонними службами. Для цього, як стверджується, створюються спеціальні табори, де їх навчають, після чого направляють до кордонів Європейського Союзу - зокрема, до Польщі та країн Балтії. Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph повідомив глава Служби безпеки Латвії Нормундс Межвієц.

Він підкреслив, що тактика Білорусі та Росії за останній рік "стає більш агресивною".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Межвієц також зазначив, що білоруська сторона використовує різні методи для психологічного впливу на мігрантів перед спробами перетину кордону з Латвією. Зокрема, їм демонструють відеоматеріали з нібито постраждалими від дій європейських прикордонників. Ці ролики, за його твердженням, мають сформувати у людей відчуття загрози та підштовхнути до агресивної поведінки.

Під час аналізу таких відео фахівці латвійської служби безпеки дійшли висновку, що вони мають постановочний характер. Зокрема, увагу привернули "шрами", які, як стверджується, були виконані за допомогою простого гриму.

Водночас, за словами глави служби, мова йде не лише про пропаганду. Він стверджує, що мігрантів навчають і більш жорстким діям. На прикордонній території, за його даними, створено інфраструктуру — склади, місця розміщення, а також тренувальні табори, де люди проходять підготовку перед відправленням до кордону.

Крім того, польські представники раніше заявляли про наявність підземних тунелів, які нібито використовуються для нелегального перетину кордону. При цьому латвійська сторона зазначає, що подібних споруд у себе не фіксувала.

"Ми поки що не бачили тунелів, як наші польські друзі… але з самого початку ми спостерігаємо масове нарощування сил білоруської влади, білоруського КДБ та прикордонників, які відкрито заохочують цю незаконну міграцію", – сказав Межвієц.

Новини Білорусі та країн Балтії - головне

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 1 лютого білоруська сторона здійснила вторгнення в повітряний простір сусідньої Польщі.

У Збройних силах країни зазначають, що Білорусь спробувала провести розвідку та перевірити реакцію систем протиповітряної оборони Польщі. Вони виявили об'єкти, схожі на повітряні кулі, які й вторглися в повітряний простір.

У Польщі фіксують появу нових методів незаконного перетину кордону з боку Білорусі, яка, за оцінками Варшави, діє в рамках ширшої гібридної кампанії, координованої Кремлем. За даними польських чиновників, у 2025 році на кордоні виявили щонайменше чотири підземні тунелі, якими переправляли мігрантів до Європейського Союзу.

Росія може намагатися реалізувати сценарій дестабілізації на сході Естонії — у прикордонному місті Нарва. За даними німецького видання Bild, у соціальних мережах уже розгортається пропагандистська кампанія із закликами створити так звану "Народну республіку Нарва".

Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph, який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макету сторінок та більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

12:54Енергетика
Війна в Україні триватиме: названо реальні терміни укладення миру з РФ

12:49Україна
Україну накриють дощі та мокрий сніг, але невдовзі потеплішає: синоптикиня назвала дату

11:56Синоптик
Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти