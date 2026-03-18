Білорусь навчає мігрантів боротьбі з прикордонниками Євросоюзу - голова СБ Латвії

У Латвії вважають, що тактика Білорусі та Росії за останній рік "стає дедалі агресивнішою".

https://glavred.net/world/belarus-obuchaet-migrantov-borbe-s-pogranichnikami-evrosoyuza-glava-sb-latvii-10749836.html Посилання скопійоване

Білорусь навчає мігрантів боротьбі з європейськими прикордонниками

Білорусь займається підготовкою мігрантів до протистояння з європейськими прикордонними службами. Для цього, як стверджується, створюються спеціальні табори, де їх навчають, після чого направляють до кордонів Європейського Союзу - зокрема, до Польщі та країн Балтії. Про це в інтерв'ю виданню The Telegraph повідомив глава Служби безпеки Латвії Нормундс Межвієц.

Він підкреслив, що тактика Білорусі та Росії за останній рік "стає більш агресивною".

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Межвієц також зазначив, що білоруська сторона використовує різні методи для психологічного впливу на мігрантів перед спробами перетину кордону з Латвією. Зокрема, їм демонструють відеоматеріали з нібито постраждалими від дій європейських прикордонників. Ці ролики, за його твердженням, мають сформувати у людей відчуття загрози та підштовхнути до агресивної поведінки.

Під час аналізу таких відео фахівці латвійської служби безпеки дійшли висновку, що вони мають постановочний характер. Зокрема, увагу привернули "шрами", які, як стверджується, були виконані за допомогою простого гриму.

Водночас, за словами глави служби, мова йде не лише про пропаганду. Він стверджує, що мігрантів навчають і більш жорстким діям. На прикордонній території, за його даними, створено інфраструктуру — склади, місця розміщення, а також тренувальні табори, де люди проходять підготовку перед відправленням до кордону.

Крім того, польські представники раніше заявляли про наявність підземних тунелів, які нібито використовуються для нелегального перетину кордону. При цьому латвійська сторона зазначає, що подібних споруд у себе не фіксувала.

"Ми поки що не бачили тунелів, як наші польські друзі… але з самого початку ми спостерігаємо масове нарощування сил білоруської влади, білоруського КДБ та прикордонників, які відкрито заохочують цю незаконну міграцію", – сказав Межвієц.

Новини Білорусі та країн Балтії - головне

Нагадаємо, Главред писав, що в ніч на 1 лютого білоруська сторона здійснила вторгнення в повітряний простір сусідньої Польщі.

У Збройних силах країни зазначають, що Білорусь спробувала провести розвідку та перевірити реакцію систем протиповітряної оборони Польщі. Вони виявили об'єкти, схожі на повітряні кулі, які й вторглися в повітряний простір.

У Польщі фіксують появу нових методів незаконного перетину кордону з боку Білорусі, яка, за оцінками Варшави, діє в рамках ширшої гібридної кампанії, координованої Кремлем. За даними польських чиновників, у 2025 році на кордоні виявили щонайменше чотири підземні тунелі, якими переправляли мігрантів до Європейського Союзу.

Росія може намагатися реалізувати сценарій дестабілізації на сході Естонії — у прикордонному місті Нарва. За даними німецького видання Bild, у соціальних мережах уже розгортається пропагандистська кампанія із закликами створити так звану "Народну республіку Нарва".

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великій Британії та за кордоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред