По всій Україні почали відключати світло: в яких областях графіки не діють

Через дефіцит потужності в усіх регіонах діють обмеження споживання.

По всій Україні ввели графіки відключення світла

Ситуація в енергосистемі України складна

По всій Україні ввели графіки відключень світла

У низці областей діють аварійні вимкнення

У середу, 18 березня, через через складну ситуацію в енергосистемі у низці областей запровадили екстрені відключення світла.

Також в усіх регіонах України запровадили графіки погодинних відключень світла, хоча на 18 березня для населення їх планували не застосовувати. Про це повідомляють в Укренерго.

Зазначається, що причиною стали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря.

"Через складну ситуацію в енергосистемі - в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень. В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі" - повідомили в Укренерго.

У яких регіонах діють аварійні відключення світла

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у Черкасах та по області 18 березня з 11:10 застосували аварійні відключення електроенергії. Там просять жителів Черкащини закликали економити електроенергію.

Також за вказівкою "Укренерго", на Чернігівщині та у Києві застосовано графіки аварійних відключень світла.

Крім того, через російські атаки є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Як писав Главред, 17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області були пошкоджені об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Рано вранці 17 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Вранці 16 березня армія РФ атакувала Київ дронами — у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

