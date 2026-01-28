Рус
У Києві вводять графіки відключення світла: як діятимуть нові правила

Інна Ковенько
28 січня 2026, 22:35
Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.
Київ з опівночі переходить до тимчасових графіків відключення світла
Київ з опівночі переходить до тимчасових графіків відключення світла / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Києві з опівночі 29 січня запроваджують тимчасові графіки електропостачання.

Попри критичний дефіцит електроенергії в столиці, енергетикам вдалося сформувати розклад відключень відповідно до наявних ресурсів. Про це повідомили в ДТЕК.

"Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо", - йдеться в повідомленні.

Як діятимуть нові графіки відключень

Зазначається, що графіки будуть відрізнятися у різних районах міста, адже пошкодження енергосистеми мають різний характер. Вони не прив’язані до звичних черг, які діяли раніше, також графік буде окремий для кожного будинку.

Ознайомитися з новими графіками можна у чат-боті компанії та на офіційному сайті. Через перевантаження можливі затримки до 5 хвилин.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень", - попередили у компанії.

Якщо ж ситуація в енергетиці стабілізується, Київ знову працюватиме за звичними графіками з чергами.

У ДТЕК також зазначили, що перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовувати в процесі, тому можливі неточності.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що подіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто. За його словами, Україні потрібно більше засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети. Також є потреба підключення генерації до Об'єднаної енергосистеми

Крім того, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, речниця КМВА Катерина Поп заявляла, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

