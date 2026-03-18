У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

Водіїв та пішоходів Харкова закликали бути уважними та обережними.

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки

У Харкові сьогодні вранці, 18 березня, оголосили підвищений рівень небезпеки. Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголошено і для мешканців Харківської області.

"У найближчі години 18 березня з збереженням протягом дня по місту та області очікується туман, видимість 200-500 метрів", - прогнозують синоптики.

Вони закликали водіїв і пішоходів бути уважними та обережними.

Через туман у Харківській області введено I рівень небезпеки, жовтий.

Погода в Харкові

У четвер, 18 березня, у Харківській області очікується хмарна погода з невеликими опадами по області. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 4° тепла до 1° морозу, вдень становитиме 2-7° тепла. У місті також пройдуть невеликі опади, а повітря вдень максимально прогріється до 3-5° тепла.

19 березня збережеться хмарна погода, місцями пройдуть невеликі опади. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме від 4° тепла до 1° морозу, вдень підвищиться до 4-9° тепла.

20 березня буде хмарно: вночі місцями можливі невеликі опади, вдень істотних опадів не передбачається. Вітер залишиться 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, 18 березня погода в Харкові буде хмарною.

"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 2,1 м/с.

Температура повітря вдень 18 березня становитиме +5° ... +6°.

19 березня погода в Харкові теж буде хмарною.

"Весь день у Харкові буде хмарним. Практично весь день пройде без опадів, тільки до вечора може початися дощ", - йдеться у повідомленні.

Вітер східний, 2,7 м/с.

Температура повітря вдень 18 березня становитиме +6° ... +8°.

Яка буде погода по регіонах

Як писав Главред, 18 березня Житомирщина опиниться під впливом сухої та прохолодної повітряної маси з північного сходу, що тимчасово "заморозить" весняне потепління. У Житомирі нічні температури коливатимуться на межі нуля — від +1 до -1 градуса. Вдень повітря прогріється лише до +6…+8°.

Погода в Тернопільській області найближчі два дні буде переважно хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується.

У Рівненській області в період з 18 по 20 березня очікується переважно суха і відносно тепла погода. Синоптики повідомляють, що істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.

Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Інші новини:

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

