Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи в Донецькій області.

Російські війська просунулися на Донеччині.

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 17 березня.

Де просунувся ворог

Зазначається, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу сіл Оріхово-Василівка та Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району.

Крім того, ворог просунувся у селі Васюківка Соледарської громади Бахмутського району.

Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.

Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

