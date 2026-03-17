Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Що відомо:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Російські війська просунулися у Бахмутському районі Донеччини
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині.
Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у вівторок, 17 березня.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Де просунувся ворог
Зазначається, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу сіл Оріхово-Василівка та Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району.
Крім того, ворог просунувся у селі Васюківка Соледарської громади Бахмутського району.
"Ворог просунувся поблизу Оріхово-Василівки, Міньківки та у Васюківці", - йдеться в повідомленні.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.
Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².
Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред