На Рівненщину йде похолодання: синоптики попереджають про різку зміну погоди

У четвер, 19 березня, на Рівненщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. За даними синоптиків, істотних опадів не очікується. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в області та Рівному 19 березня
Вночі температура по області становитиме від -2 до +3 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6…+11 градусів. У Рівному вночі очікується від -1 до +1 градуса, а вдень синоптики прогнозують +8…+10 градусів. Вітер буде північно-східний, із швидкістю 7–12 метрів за секунду.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, 18 березня Житомирщина опиниться під впливом сухої та прохолодної повітряної маси з північного сходу, що тимчасово "заморозить" весняне потепління. У Житомирі нічні температури коливатимуться на межі нуля — від +1 до -1 градуса. Вдень повітря прогріється лише до +6…+8°.
Погода в Тернопільській області найближчі два дні буде переважно хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується.
У Рівненській області в період з 18 по 20 березня очікується переважно суха і відносно тепла погода. Синоптики повідомляють, що істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
