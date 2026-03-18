Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Путіністку Доліну жорстоко принизили в Росії її ж глядачі

Олена Кюпелі
18 березня 2026, 14:50
Співачка Лариса Доліна остаточно втратила "любов" росіян.
Лариса Доліна втрачає все в РФ

Коротко:

  • Що сталося на концерті співачки
  • Кому вона потрібна в РФ

Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і потрапила в неприємний судовий розгляд, більше не є улюбленицею глядачів Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, слідом за постійними скасуваннями концертів співачки, Доліна вже навіть не може брати участь у збірних концертах.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Так, напередодні Доліна приїхала до Санкт-Петербурга, щоб взяти участь у XXVI фестивалі Ігоря Бутмана "Тріумф джазу". Співачка була хедлайнером заходу і виступала в самому кінці з кількома композиціями. Вона з'явилася саме в той момент, коли Бутман спілкувався з аудиторією.

Лариса Доліна створила судовий прецедент

Як тільки Доліна почала співати, частина глядачів почала залишати зал. У підсумку пішло близько 50-70 осіб.

Відома своїм хамством Доліна після виступу погодилася поспілкуватися з журналістами і розповіла, як її змінила історія з квартирою.

Прецедент Доліної

Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто фактично, покупниця залишилася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік грубіянки-співачки, поки Верховний суд РФ не скасував це рішення.

Цей прецедент викликав хвилю обурення в суспільстві, і концерти Доліної почали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.

Лариса Доліна більше не може давати сольні концерти

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше російська ведуча Регіна Тодоренко, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує заробляти рублі в РФ, поділилася черговими проблемами зі здоров'ям.

Раніше також стало відомо, що відома російська балерина, яка при цьому родом з України, Світлана Захарова була виключена зі складу учасників гала-концерту, який розпочнеться в Римі цього місяця, повідомили організатори.

Про особу: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна — радянська та російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти