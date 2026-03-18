Путіністку Доліну жорстоко принизили в Росії її ж глядачі

Коротко:
- Що сталося на концерті співачки
- Кому вона потрібна в РФ
Російська співачка Лариса Доліна, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну і потрапила в неприємний судовий розгляд, більше не є улюбленицею глядачів Росії.
Як пишуть російські пропагандисти, слідом за постійними скасуваннями концертів співачки, Доліна вже навіть не може брати участь у збірних концертах.
Так, напередодні Доліна приїхала до Санкт-Петербурга, щоб взяти участь у XXVI фестивалі Ігоря Бутмана "Тріумф джазу". Співачка була хедлайнером заходу і виступала в самому кінці з кількома композиціями. Вона з'явилася саме в той момент, коли Бутман спілкувався з аудиторією.
Як тільки Доліна почала співати, частина глядачів почала залишати зал. У підсумку пішло близько 50-70 осіб.
Відома своїм хамством Доліна після виступу погодилася поспілкуватися з журналістами і розповіла, як її змінила історія з квартирою.
Прецедент Доліної
Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто фактично, покупниця залишилася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік грубіянки-співачки, поки Верховний суд РФ не скасував це рішення.
Цей прецедент викликав хвилю обурення в суспільстві, і концерти Доліної почали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.
Про особу: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна — радянська та російська естрадна і джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
