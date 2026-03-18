В 250 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний овоч

На початку весни овочі зазвичай дорожчають через витрати на зберігання та зменшення запасів. Це вже відобразилося на часнику. Ціни на нього у супермаркетах помітно виросли.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У порівнянні з середньомісячними показниками за лютий, 18 березня часник двох видів коштує більше 145 гривень за кілограм.
Як у супермаркетах переписали ціни на часник
Кілограм часнику сьогодні коштує в середньому 147,52 гривні, хоча супермаркети продавали його за 144,42 гривні лише минулого місяця.
Ще помітніше подорожчав молодий часник. Супермаркети підвищили його вартість до 255,62 гривень за кілограм. У лютому українці купували цей овоч за 179 гривень.
Які ще продукти можуть подорожчати в Україні - прогноз експерта
Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в Україні можуть зрости ціни на крупи та хліб. Це пов'язано з перехідним періодом і закінченням залишків старого врожаю.
В березні-квітні крупи можуть подорожчати на 5%, але не більше. Водночас ціни на хліб щомісяця традиційно можуть підвищитися на 1,5-2%, як це відбувається вже третій рік поспіль.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в українських супермаркетах нещодавно подорожчала гречка та два види рису. Тепер кілограм цих круп коштує більше 50 гривень.
Раніше повідомлялося, що минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля.
Напередодні стало відомо, що в Україні другий тиждень поспіль падають ціни на моркву. Вартість овоча вже приблизно на 72% нижча, ніж у такий же період минулого року.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
