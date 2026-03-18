В 250 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний овоч

Після підвищення цін, один із видів популярного овоча став справжньою розкішшю.

Раніше доступний овоч подорожчав

В Україні подорожчав часник

Молодий часник тепер коштує більше 250 гривень за кілограм

На початку весни овочі зазвичай дорожчають через витрати на зберігання та зменшення запасів. Це вже відобразилося на часнику. Ціни на нього у супермаркетах помітно виросли.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У порівнянні з середньомісячними показниками за лютий, 18 березня часник двох видів коштує більше 145 гривень за кілограм.

Як у супермаркетах переписали ціни на часник

Кілограм часнику сьогодні коштує в середньому 147,52 гривні, хоча супермаркети продавали його за 144,42 гривні лише минулого місяця.

Ще помітніше подорожчав молодий часник. Супермаркети підвищили його вартість до 255,62 гривень за кілограм. У лютому українці купували цей овоч за 179 гривень.

Які ще продукти можуть подорожчати в Україні - прогноз експерта Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, в Україні можуть зрости ціни на крупи та хліб. Це пов'язано з перехідним періодом і закінченням залишків старого врожаю. В березні-квітні крупи можуть подорожчати на 5%, але не більше. Водночас ціни на хліб щомісяця традиційно можуть підвищитися на 1,5-2%, як це відбувається вже третій рік поспіль.

Нагадаємо, Главред писав, що в українських супермаркетах нещодавно подорожчала гречка та два види рису. Тепер кілограм цих круп коштує більше 50 гривень.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня оптові ціни на овочі в Україні змінювалися нерівномірно. Більшість овочів так званого борщового набору подешевшали, винятком стала лише цибуля.

Напередодні стало відомо, що в Україні другий тиждень поспіль падають ціни на моркву. Вартість овоча вже приблизно на 72% нижча, ніж у такий же період минулого року.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

