Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

Головне:
- Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит
- Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 29 січня
- Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах
У четвер, 29 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.
Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.
За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.
Коли ситуація зі світлом може покращитись
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що в Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися.
За його словами, ближче до початку березня ситуація стане кращою. Він також додав, якщо Україну скують нові морози до -20 градусів, то ситуація стане складнішою.
Відключення світла - останні новини
Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що подіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто. За його словами, Україні потрібно більше засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети. Також є потреба підключення генерації до Об'єднаної енергосистеми
Крім того, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Нагадаємо, речниця КМВА Катерина Поп заявляла, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями.
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
