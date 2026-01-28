Відключення світла 29 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в четвер

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.

Графіки відключення світла на 29 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

Внаслідок атак РФ в енергосистемі значний дефіцит

Укренерго вводить графіки вимкнення світла на 29 січня

Обмеження застосовуватимуться у всіх регіонах

У четвер, 29 січня, в Україні вводять графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності для промислових та побутових споживачів.

Світло вимикатимуть у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Коли ситуація зі світлом може покращитись

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що в Україні значно ускладнилася ситуація з енергопостачанням, проте з часом загальна картина може поступово покращитися.

За його словами, ближче до початку березня ситуація стане кращою. Він також додав, якщо Україну скують нові морози до -20 градусів, то ситуація стане складнішою.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що подіватися на те, що з настанням нульових температур відключення світла стануть коротшими або припиняться, не варто. За його словами, Україні потрібно більше засобів ураження, щоб збивати всі російські дрони і ракети. Також є потреба підключення генерації до Об'єднаної енергосистеми

Крім того, через обстріли країни-агресорки Росії ситуація в енергосистемі України погіршилась. Тому в окремих областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, речниця КМВА Катерина Поп заявляла, що графіки погодинних відключень електроенергії для столиці України можуть відновитися вже найближчими днями.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

