В Італії скасували виступ улюбленої балерини Путіна

Олена Кюпелі
18 березня 2026, 09:29
Світлана Захарова не зможе взяти участь у гала-концерті в Італії.
Російську балерину виключили з гала-концерту

Відома російська балерина, яка при цьому родом з України, Світлана Захарова була виключена зі складу учасників гала-концерту, який розпочнеться в Римі цього місяця, повідомили організатори.

Як повідомляє Reuters, це стало черговою політичною суперечкою з приводу участі російських артистів у культурних заходах в Італії. Агентство повідомляє, що зірка московського Великого театру Захарова є активною прихильницею президента Володимира Путіна.

Світлана Захарова — балерина
Світлана Захарова, балерина

Вона мала виступити на гала-концерті "Зірки" в італійській столиці 20-21 березня.

Організатори гала-вечора заявили, що, приймаючи рішення про виключення Захарової, вони отримали "інституційні повідомлення... які підкреслюють символічну відповідальність культурних установ у нинішньому контексті".

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні є переконаною прихильницею України у війні та санкцій проти Росії. Вони заявили, що існує ризик того, що захід буде "неправильно зрозумілий або використаний у корисливих цілях", незважаючи на їхню надію на налагодження зв'язків за допомогою мистецтва.

Світлана Захарова — довірена особа Володимира Путіна
Світлана Захарова — довірена особа Володимира Путіна

Виключення Захарової відбулося після суперечливого рішення Венеціанської бієнале знову відкрити свій російський павільйон, який був закритий з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році, для проведення бієнале цього року, яка триватиме з травня по листопад.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Світлана Захарова

Світлана Захарова — народилася в Луцьку в 1979 році, російська артистка балету. Солістка Маріїнського театру в 1996—2003 роках, прима-балерина Великого театру (з 2003) і міланського театру "Ла Скала" (2008-2022). Виконуюча обов'язки ректора Московської академії хореографії (з 2024).

Захарова — депутат Державної думи (2007—2011), член фракції "Єдина Росія", член Комітету ДД з питань культури.

11 березня 2014 року підписала колективну заяву діячів культури Росії на підтримку позиції президента Росії щодо України та Криму.

У 2024 році стала довіреною особою терориста і диктатора Володимира Путіна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

