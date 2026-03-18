Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів, як вдалося звільнити майже всю Дніпропетровщину

Контрнаступ ЗСУ

Головне з новини:

ЗСУ зірвали російські плани на півдні

Контратаки України обвалили оборону РФ

Росіяни втратили контроль через фейкові звіти командування

До середини березня українські сили звільнили майже всю окуповану частину Дніпропетровської області - попри прогнози, що у 2026 році ЗСУ не зможуть проводити активні операції. За даними Генштабу, на Дніпропетровщині залишилося зачистити лише кілька невеликих населених пунктів. Це суттєво ускладнило російські плани щодо створення буферної зони та подальшого просування на Дніпро й Запоріжжя.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду пояснив, що саме дозволило Україні переламати ситуацію на південно-донбаському напрямку та чому російська оборона фактично "обвалилася".

Не контрнаступ, а точкові контратаки

Коваленко наголошує, що на Дніпропетровщині йдеться не про масштабний контрнаступ, а про серію тактичних контратак, спрямованих на повернення вигідних позицій перед очікуваною весняно-літньою кампанією РФ.

"У Дніпропетровській області ми спостерігаємо не контрнаступальну операцію, а контратакуючі дії наших сил", - пояснив він.

За задумом російського командування, війська мали вийти за річку Гайчул, просунутися до Верхньої Терси та створити умови для наступу на Покровське, Гуляйполе та трасу Н‑15. Але українські дії повністю зірвали ці плани.

Комунікаційний колапс у росіян

Однією з ключових причин успіху ЗСУ стало різке погіршення російського зв’язку.

Коваленко називає два фактори:

Відключення Starlink для російських підрозділів.

"Це вкотре підтвердило їхню колосальну залежність від зв'язку іноземного походження", - зазначає експерт.

Гальмування Telegram Роскомнадзором, що паралізувало комунікацію між підрозділами, які масово використовували Telegram і Discord.

Саме в цей момент українські сили почали завдавати точкових ударів у районах Тернуватого, Вишневого та Вербового.

Виснаження російських військ

На півдні РФ спиралася на 5-ту загальновійськову армію - головний ударний кулак угруповання. Але її боєздатність стрімко падала.

"З вересня минулого року підрозділи 5-ї загальновійськової армії втратили понад 25 тисяч особового складу!", - наголошує Коваленко.

За його словами, щоб утримати фронт, росіяни перекинули підрозділи 29-ї та 36-ї армій, які прикривали північну частину плацдарму. Це оголило їхні позиції в Дніпропетровській області - і ЗСУ цим скористалися.

Російські генерали "малювали" фейкові успіхи

Окремий фактор, який зіграв Україні на руку, - системна брехня російського командування.

"У своїх звітах до Генштабу росіяни вказували, що лінія бойового зіткнення проходить на 10–15 кілометрів далі від реальної", - зазначає Ковеленко.

За словами експерта, фактично 29-та армія "приписала" собі сотні квадратних кілометрів Дніпропетровщини, які ніколи не контролювала. Коли ж її підрозділи перекинули на посилення 5-ї армії, виявилося, що українські сили стоять значно ближче, ніж очікували росіяни.

Він пояснює, що це створило ефект раптового прориву - і в російському інфопросторі заговорили про "контрнаступ ЗСУ".

Чому росіянам здалося, що стався прорив

Через фальсифіковані звіти російських генералів виглядало так, ніби українські війська за добу просунулися на десятки кілометрів. Насправді ж ЗСУ просто зайняли позиції, які РФ ніколи реально не контролювала.

"Фактично це виглядало як прорив і обвал російської оборони, а це ознаки повноцінного контрнаступу", - резюмує військовий експерт.

Де планують наступати росіяни - думка військового експерта Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров повідомляв, що російські війська активізували наступальні дії на Костянтинівському напрямку, а також посилили активність поблизу Гуляйполя. За його словами, стратегічні плани російського командування залишаються незмінними - окупанти прагнуть вийти на позиції, з яких зможуть розгорнути подальший наступ на великі міста Донбасу.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.

Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

