Армія РФ намагається взяти під контроль нову ділянку фронту: яка тактика окупантів

Інна Ковенько
18 березня 2026, 11:13оновлено 18 березня, 13:01
Ворог намагається взяти під контроль частину населених пунктів на Сумщині
Ворог намагається взяти під контроль частину населених пунктів на Сумщині

Коротко:

  • РФ намагається взяти під контроль прикордонні населені пункти на Сумщині
  • Ворог намагається закріпитися у селах та лісосмугах на півночі й сході області
  • Метою РФ є створення постійних осередків напруження та розтягування лінії фронту

Армія країни-агресорки РФ намагається взяти під свій контроль частину населених пунктів в Сумській області.

Про це в ефірі "Київ 24" заявив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко, відповідаючи на запитання щодо намагання росіян створити буферну зону на Сумщині.

Він зауважив, що розпочали окупанти свої зусилля на цій ділянці, коли прорвалися у селище Грабовське кілька місяців тому та взяли там у полон місцеве населення.

"Противник намагається там взяти під контроль частину населених пунктів. Після того, коли відбулися всім відомі події у Грабовському, коли противник зайшов, взяв навіть полонених", - підкреслив він.

За його словами, противник почав проникати у лісисту місцевість у напрямку півночі та сходу. Росіяни намагаються займати населені пункти безпосередньо на лінії розмежування або лісосмуги. Головна мета таких дій - реалізація стратегії "тисячі порізів" та створення постійних осередків напруження. "Ще одне з завдань противника - це саме розтягування лінії фронту. Саме тому і на Сумщині вони активізовуються", - підкреслює Тимочко.

Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.

Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.

Про персону: Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

