Армія РФ намагається взяти під контроль нову ділянку фронту: яка тактика окупантів

Коротко:
- РФ намагається взяти під контроль прикордонні населені пункти на Сумщині
- Ворог намагається закріпитися у селах та лісосмугах на півночі й сході області
- Метою РФ є створення постійних осередків напруження та розтягування лінії фронту
Армія країни-агресорки РФ намагається взяти під свій контроль частину населених пунктів в Сумській області.
Про це в ефірі "Київ 24" заявив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко, відповідаючи на запитання щодо намагання росіян створити буферну зону на Сумщині.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.
Він зауважив, що розпочали окупанти свої зусилля на цій ділянці, коли прорвалися у селище Грабовське кілька місяців тому та взяли там у полон місцеве населення.
"Противник намагається там взяти під контроль частину населених пунктів. Після того, коли відбулися всім відомі події у Грабовському, коли противник зайшов, взяв навіть полонених", - підкреслив він.
За його словами, противник почав проникати у лісисту місцевість у напрямку півночі та сходу. Росіяни намагаються займати населені пункти безпосередньо на лінії розмежування або лісосмуги. Головна мета таких дій - реалізація стратегії "тисячі порізів" та створення постійних осередків напруження. "Ще одне з завдань противника - це саме розтягування лінії фронту. Саме тому і на Сумщині вони активізовуються", - підкреслює Тимочко.
Як писав Главред, українські воїни продовжують зривати плани російських окупантів щодо весняно-літнього наступу. Попри чисельну перевагу противника та постійний тиск, Сили оборони успішно відкидають ворога з позицій. Бійці ЗСУ просунулися на напрямках Костянтинівка - Дружківка та Новопавлівка.
Нагадаємо, армія РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км². Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².
Крім того, війська РФ протягом останніх тижнів помітно активізували наступальні дії на Запорізькій ділянці фронту. Інтенсивність атак там уже подекуди перевищує рівень боїв у районі Покровська, який тривалий час залишався одним із найгарячіших.
Про персону: Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред