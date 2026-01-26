'Будуть м'якші графіки': експерт назвав терміни покращення ситуації зі світлом

Українцям можуть частіше вмикати світло, але є одна умова.

Коли відключень світла стане менше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Ігнатьєв:

Через потепління ситуація в енергосистемі України покращується

Чи стане менше відключень світла залежить від обстрілів РФ

В Україні зможуть повністю скасувати графіки відключень через кілька років

В Україні поступово покращується ситуація в енергосистемі на тлі потепління. Про це Телеграфу розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, у найближчий час можна очікувати справжнього послаблення графіків відключень, але варто враховувати один нюанс.

"Це буде, ну, як знову ж таки, усе залежить від фактора "Путін", який непрогнозований. Ми точно знаємо, що кудись вдарить і колись вдарить. Відповідно до цього можу сказати, що наприкінці березня, у квітні в нас активно запрацює сонячна генерація. Вона покриватиме більшість нашого дефіциту, і будуть м'якші графіки, якщо не буде обстрілів", - пояснив він.

Але до літа графіки навряд чи скасують, бо по два енергоблоки атомних станцій будуть одночасно виводити у плановий ремонт. Натомість повне скасування графіків, на думку Ігнатьєва, є дуже віддаленою перспективою.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

"Як я завжди кажу, треба найближчі три, а може й п'ять років звикнути жити в країні генераторів. Ми бачимо шалений дефіцит, і лише бізнес може побудувати нові потужності", - додав експерт.

Коли ситуація зі світлом покращиться у Києві - прогноз нардепа

Главред писав, що за словами нардепа від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, ситуація з енергопостачанням та опаленням у Києві залишається складною. Мешканцям найбільш постраждалого району доведеться зачекати ще кілька днів.

За його словами, від чотирьох до п’яти діб необхідно для повного повернення тепла в оселі киян на Троєщині, але за умови відновлення роботи ТЕЦ-6, а також стабілізація ТЕЦ-5 та Дарницької ТЕЦ.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у столиці зберігається значний дефіцит електроенергії, через що тривають екстрені відключення. Наразі без електропостачання у Києві залишаються понад 800 тисяч абонентів.

Раніше повідомлялося, що у Київській області енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Регіон переходить від екстрених до планових погодинних відключень.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці й Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Про персону: Станіслав Ігнатьєв Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку". Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

