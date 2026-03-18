"Україна здивує багатьох": "Флеш" розповів про плани операторів дронів у морі

За словами "Флеша", настала епоха безпілотних надводних і підводних катерів.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-udivit-mnogih-flesh-rasskazal-o-planah-dronovodov-v-more-10749797.html Посилання скопійоване

"Флеш" розповів про плани дроноводів у морі

Що сказав "Флеш":

Важливу роль відіграють безпілотні надводні та підводні апарати

Росіяни боятимуться вивести хоча б один корабель у відкрите море

Україна має намір у 2026-2027 роках домогтися контролю над максимально можливою частиною акваторії Чорного моря. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

За його словами, таке завдання входить до числа пріоритетних на найближчі роки. Він зазначив, що ще кілька років тому подібні плани могли здатися нереалістичними, особливо для країни без потужного військово-морського флоту.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Проте, як підкреслив Бескрестнов, ситуація істотно змінилася. Зараз ключову роль починають відігравати безпілотні надводні та підводні апарати, а також різні типи повітряних дронів. Додатково посилюють можливості сучасні технології радіоелектронної розвідки та радіолокації.

"Наша країна в цьому напрямку здивує багатьох. А наш ворог боятиметься вивести хоча б один корабель у відкрите море з акваторії своїх портів. Ось побачите", - пообіцяв радник міністра оборони.

Українська зброя - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безпілотних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон довжиною 12 метрів — це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці. Відомо щонайменше про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і далеких дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарата дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Про особу: Бєскрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" — український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний і космічний зв'язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ і вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред