ЗСУ можуть вийти за адмінкордони ключової області і почати зачистку - експерт

Анна Косик
18 березня 2026, 11:04
Армія РФ після провалу може здійснити ще одну спробу прориву.
Ситуація на Дніпропетровщині може покращитися / Колаж: Главред, фото: 5 ОВМБр, скрін з DeepState

Що сказав Коваленко:

  • ЗСУ можуть повністю звільнити Дніпропетровщину
  • Успішні зачистки можливі і в Запорізькій та Донецькій областях
  • Ворог може спробувати повернутися на Дніпропетровщину влітку

Сили оборони України можуть повністю зачистити Дніпропетровську область. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Також він вважає цілком ймовірним вихід ЗСУ за адміністративні кордони Дніпропетровської області та початок зачистки Запорізької та Донецької областей.

"Проте російські війська зараз перегруповуються. Їхній наступ у Запорізькій області не принесе тих результатів, на які вони розраховували у травні-червні. На їхній задум, травень-червень мали стати часом активізації наступальних дій, а березень-квітень – етапом підготовки умов для цього наступу. Але на даний момент підготовку умов провалено", - зауважив експерт.

Коваленко попередив, що після перегрупування, посилення та передислокації певних підрозділів супротивник, ймовірно, задіє значні резерви. Можливо, навіть перекине сили із угруповання військ "Дніпро" саме у цю локацію.

Окупанти не відмовляться від проведення наступу у весняно-літній період

Армія РФ налаштована продовжувати наступальну операцію, тому можуть спробувати повернути свої позиції на території Дніпропетровщини саме влітку.

"При цьому вони розраховуватимуть на сприятливіші умови: теплу погоду, відсутність бездоріжжя та можливість більш ефективного використання колісного автотранспорту, а також, застосовуючи тактику малих груп, вони максимально використовуватимуть "зеленку" (густу рослинність), яка розростеться", - пояснив оглядач.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія не залишила намірів створити так звану буферну зону на півночі Харківської області. Росіяни зараз після великих втрат, яких зазнали в зимові місяці цього року, поповнюють особовий склад, здійснюють ротацію.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони змогли протягом минулого місяця звільнити більше територій, ніж російські окупанти захопити.

Раніше стало відомо, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу сіл Оріхово-Василівка та Міньківка Соледарської міської громади Бахмутського району.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

