В Одесі море пожовкло та дивно пахне, екологи б'ють на сполох: у чому причина

Забруднення могло поширитися з Аджаликського лиману в Чорне море.

В Одесі море раптово пожовтіло

Коротко:

На пляжах Одеси вода стала жовтою і з запахом олії

Аналізи показали підвищений вміст жирів та олій

Ймовірна причина — потрапляння соняшникової олії у воду після удару по порту

На пляжах "Отрада" та "Ланжерон" в Одесі морська вода змінила колір на жовтий і набула специфічного запаху. Екологи вже встановили причину аномалії — це можуть бути наслідки атаки РФ на портову інфраструктуру 20 грудня 2025 року.

Як повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах Одеси 12 березня, зокрема поблизу пляжів "Отрада" та "Ланжерон", державні інспектори зафіксували плями жовтого та жовто-сірого відтінків з характерним запахом соняшникової олії.

Фахівці Держекоінспекції відібрали зразки морської води для лабораторного аналізу. Дослідження показали вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³, що свідчить про наявність забруднення.

На двох пляжах Одеси море змінило колір

Попередньо встановлено можливий зв'язок із подіями 20 грудня 2025 року, коли в результаті ворожої атаки на портову інфраструктуру в Аджаликський лиман потрапили значні обсяги соняшникової олії. Надалі ця речовина могла поширитися і на частину акваторії Чорного моря.

Море в Одесі має запах олії

Море пожовкло

Інспекція вжила необхідних заходів реагування. Проінформовано відповідні служби для організації робіт з ліквідації наслідків забруднення. Моніторинг стану морської води триває.

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Вночі на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Про джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу — це міжрегіональний територіальний орган в Україні, який здійснює контроль за станом навколишнього середовища на півдні країни. Входить до системи Державної екологічної інспекції України. Створена в рамках реформи 2020 року, коли замість окремих обласних інспекцій з'явилися міжрегіональні округи. Об'єднує щонайменше Одеську та Миколаївську області (та прилеглі території). Штаб-квартира розташована в Одесі. Інспекція виконує функції державного екологічного контролю: перевіряє підприємства на дотримання природоохоронного законодавства;

фіксує забруднення повітря, води, ґрунту;

розраховує збитки екології (зокрема, від війни);

видає приписи та штрафи за порушення;

реагує на скарги (звалища, скиди, забруднення);

бере участь у ліквідації наслідків екологічних інцидентів.

