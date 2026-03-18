В Одесі море пожовкло та дивно пахне, екологи б'ють на сполох: у чому причина

Коротко:
- На пляжах Одеси вода стала жовтою і з запахом олії
- Аналізи показали підвищений вміст жирів та олій
- Ймовірна причина — потрапляння соняшникової олії у воду після удару по порту
На пляжах "Отрада" та "Ланжерон" в Одесі морська вода змінила колір на жовтий і набула специфічного запаху. Екологи вже встановили причину аномалії — це можуть бути наслідки атаки РФ на портову інфраструктуру 20 грудня 2025 року.
Як повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах Одеси 12 березня, зокрема поблизу пляжів "Отрада" та "Ланжерон", державні інспектори зафіксували плями жовтого та жовто-сірого відтінків з характерним запахом соняшникової олії.
Фахівці Держекоінспекції відібрали зразки морської води для лабораторного аналізу. Дослідження показали вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³, що свідчить про наявність забруднення.
Попередньо встановлено можливий зв'язок із подіями 20 грудня 2025 року, коли в результаті ворожої атаки на портову інфраструктуру в Аджаликський лиман потрапили значні обсяги соняшникової олії. Надалі ця речовина могла поширитися і на частину акваторії Чорного моря.
Інспекція вжила необхідних заходів реагування. Проінформовано відповідні служби для організації робіт з ліквідації наслідків забруднення. Моніторинг стану морської води триває.
Дивіться відео - В Одесі пожовтіла морська вода:
Атаки РФ на Одесу - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.
17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.
Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.
Вночі на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.
Про джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу — це міжрегіональний територіальний орган в Україні, який здійснює контроль за станом навколишнього середовища на півдні країни.
Входить до системи Державної екологічної інспекції України. Створена в рамках реформи 2020 року, коли замість окремих обласних інспекцій з'явилися міжрегіональні округи.
Об'єднує щонайменше Одеську та Миколаївську області (та прилеглі території). Штаб-квартира розташована в Одесі.
Інспекція виконує функції державного екологічного контролю:
- перевіряє підприємства на дотримання природоохоронного законодавства;
- фіксує забруднення повітря, води, ґрунту;
- розраховує збитки екології (зокрема, від війни);
- видає приписи та штрафи за порушення;
- реагує на скарги (звалища, скиди, забруднення);
- бере участь у ліквідації наслідків екологічних інцидентів.
