В Одесі море пожовкло та дивно пахне, екологи б'ють на сполох: у чому причина

Анна Ярославська
18 березня 2026, 11:19
Забруднення могло поширитися з Аджаликського лиману в Чорне море.
В Одесі море раптово пожовтіло / Колаж: Главред, фото: facebook.com/sw.dei

  • На пляжах Одеси вода стала жовтою і з запахом олії
  • Аналізи показали підвищений вміст жирів та олій
  • Ймовірна причина — потрапляння соняшникової олії у воду після удару по порту

На пляжах "Отрада" та "Ланжерон" в Одесі морська вода змінила колір на жовтий і набула специфічного запаху. Екологи вже встановили причину аномалії — це можуть бути наслідки атаки РФ на портову інфраструктуру 20 грудня 2025 року.

Як повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах Одеси 12 березня, зокрема поблизу пляжів "Отрада" та "Ланжерон", державні інспектори зафіксували плями жовтого та жовто-сірого відтінків з характерним запахом соняшникової олії.

Фахівці Держекоінспекції відібрали зразки морської води для лабораторного аналізу. Дослідження показали вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³, що свідчить про наявність забруднення.

На двох пляжах Одеси море змінило колір / Фото: facebook.com/sw.dei

Попередньо встановлено можливий зв'язок із подіями 20 грудня 2025 року, коли в результаті ворожої атаки на портову інфраструктуру в Аджаликський лиман потрапили значні обсяги соняшникової олії. Надалі ця речовина могла поширитися і на частину акваторії Чорного моря.

Море в Одесі має запах олії / Фото: facebook.com/sw.dei
Море пожовкло / Фото: facebook.com/sw.dei

Інспекція вжила необхідних заходів реагування. Проінформовано відповідні служби для організації робіт з ліквідації наслідків забруднення. Моніторинг стану морської води триває.

Атаки РФ на Одесу - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Вдень 4 березня країна-агресор Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одеської області. В результаті удару пошкоджено адміністративну будівлю залізничної станції.

Вночі на 23 лютого армія країни-агресора РФ знову атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури.

Про джерело: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу — це міжрегіональний територіальний орган в Україні, який здійснює контроль за станом навколишнього середовища на півдні країни.

Входить до системи Державної екологічної інспекції України. Створена в рамках реформи 2020 року, коли замість окремих обласних інспекцій з'явилися міжрегіональні округи.

Об'єднує щонайменше Одеську та Миколаївську області (та прилеглі території). Штаб-квартира розташована в Одесі.

Інспекція виконує функції державного екологічного контролю:

  • перевіряє підприємства на дотримання природоохоронного законодавства;
  • фіксує забруднення повітря, води, ґрунту;
  • розраховує збитки екології (зокрема, від війни);
  • видає приписи та штрафи за порушення;
  • реагує на скарги (звалища, скиди, забруднення);
  • бере участь у ліквідації наслідків екологічних інцидентів.
Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

Про лушпиння цибулі можна забути: новий метод, як пофарбувати яйця на Великдень

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

Помітна економія на бензині: водіїв закликали прибрати з машини одну річ

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Ситуація загострюється: ворог просунувся на ключовій ділянці фронту

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Секрет сірникової коробки в СРСР: чому її розмір контролювали на державному рівні

Сім'я на даху: дивний малюнок доньки змусив батька занепокоїтися

Київстар ТБ розширює лінійку власних серіалів: вже восени відбудеться три премʼєри, зйомки першої стартували днями

Після першої ложки не відірватися: шикарний салат "Червона шапочка"

Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів, як вдалося звільнити майже всю Дніпропетровщину

Набридли оси у дворі - простий спосіб відлякати їх назавжди

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
В 250 гривень вже не вкластись: в Україні дорожчає популярний овоч

Росія саботує обмін полоненими: експерт розповів, чого боїться Кремль

В Росії підняли бунт і закликають судити Путіна як воєнного злочинця

Кущі будуть гнутися під вагою плодів: що покласти під кущі полуниці навесніВідео

РФ цинічно обстріляла Харків: є загиблий та поранені - що відомо

Жінка купила "цуценя", яке жодного разу не гавкало: ким виявилася тварина

Чи варто будувати високі грядки - реальні недоліки методу

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

Армія РФ намагається взяти під контроль нову ділянку фронту: яка тактика окупантів

ВООЗ б’є на сполох: війна в Ірані може призвести до ядерної катастрофи світового масштабу

ЗСУ можуть вийти за адмінкордони ключової області і почати зачистку - експерт

Чим шалот відрізняється від звичайної цибулі: що краще посадити у 2026 роціВідео

Білорусь навчає мігрантів боротьбі з прикордонниками Євросоюзу - голова СБ Латвії

Постачання армії РФ на важливому напрямку заблоковано: відбулася вогняна диверсія

Українські бренди Sherlock Secrets та Tea Moments представлять країну на Food & Drink Expo у Великій Британії новини компанії

Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол назвав імена підозрюваних - деталіФото

Гороскоп Таро на завтра, 19 березня: Терезам — важливі рішення, Рибам — перемога

РФ завдала удару по Одещині, спалахнула пожежа на важливому об'єкті: що відомоФото

"Лежу": у Тодоренко — нові проблеми зі здоров’ям

В Італії скасували виступ улюбленої балерини Путіна

Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і стане холодно

Чому 19 березня не можна носити порваний одяг і байдикувати: яке свято

Час збирати плоди: кому із знаків зодіаку чекати багатства вже в березні

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 березня (оновлюється)

Ризикований план США: чому Трампу потрібно завершення війни в Україні — Politico

"Україна здивує багатьох": "Флеш" розповів про плани операторів дронів у морі

Карта Deep State онлайн за 18 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росія змушена перекидати сили ППО до Москви: Копитько розповів про побоювання ПутінаПогляд

"Дуже погане передчуття": Зеленський висловився щодо мирних переговорів щодо УкраїниВідео

День, який змінить усе: яким знакам зодіаку ось-ось усміхнеться велика удача

Багато власників неправильно ставлять лотки для котів - все через один нюансВідео

Наймістичніші знаки зодіаку: хто має особливу енергію

З глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал, вчені в паніці: що відбувається

Як сказати українською "бодрствовать": більшість навіть не здогадується

Трамп має нову стратегію щодо війни в Україні - до чого тут "третя сторона"

"Багато хто обурився": Зендея вперше висловилася про весілля з Томом Голландом

Як зварити яйця без тріщин: дві нехитрі добавки, які збережуть шкаралупуВідео

РЕБ безсилий: названо дрони РФ, які можуть долетіти до центру Києва

Народні обранці скаржаться на зарплату у 60 тисяч — нардеп розкрив причинуВідео

Альтернатива поїздам: на Дніпропетровщині розробили нову схему руху автобусів

