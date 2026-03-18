ВООЗ б’є на сполох: війна в Ірані може призвести до ядерної катастрофи світового масштабу

Експерти зазначають, що підвищення рівня радіації може призвести до значних негайних травм легень і шкіри, а також підвищити ризик розвитку раку.

ВООЗ готується до ядерної катастрофи на тлі загострення війни в Ірані

Головне з новини:

ВООЗ готується до можливого ядерного інциденту

Ескалація між США, Ізраїлем та Іраном несе ядерні ризики

Ядерний інцидент може мати десятилітні наслідки

Всесвітня організація охорони здоров’я активізує підготовку до найгірших сценаріїв на тлі загострення протистояння між США, Ізраїлем та Іраном. За даними Politico, у ВООЗ розглядають навіть ризик ядерного удару або атаки на ядерні об’єкти в регіоні.

Регіональна директорка ВООЗ у Східному Середземномор’ї Ханан Балхі підтвердила, що організація вже працює над протоколами реагування у разі масштабної радіаційної загрози. За її словами, саме ядерний сценарій залишається найбільш тривожним.

"Найгірший сценарій – це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон – і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, – і наслідки відчуватимуться десятиліттями", – заявила Балхі.

У ВООЗ наголошують, що мова йде не лише про можливе застосування ядерної зброї, а й про удари по ядерній інфраструктурі, які можуть спричинити масштабне радіоактивне забруднення. Попри відсутність будь-яких ознак радіаційної небезпеки на Близькому Сході зараз, організація попереджає, що навіть локальне підвищення рівня радіації може викликати гострі ураження легень і шкіри, а також довгострокові онкологічні та психологічні наслідки.

Балхі підкреслила, що співробітники ВООЗ проходять повторні тренінги з реагування на ядерні інциденти - від оцінки ризиків для громадського здоров’я до рекомендацій для населення щодо самозахисту.

За її словами, історичний досвід людства не залишає сумнівів у масштабах потенційної катастрофи:

"Я думаю, що ті, хто читає історію попередніх інцидентів, будь то навмисних чи випадкових, чудово розуміють, про що йдеться", – сказала вона.

Попри підготовку, у ВООЗ наголошують: організація "дуже сподівається", що жоден із ядерних сценаріїв не стане реальністю.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія та Китай надають Ірану військову підтримку. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Водночас американські удари по острову Харг у Перській затоці, де розташований головний нафтовий термінал Ірану, практично знищили більшу частину цієї території. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська можуть завдати нових атак, зазначивши, що це може відбутися навіть "для розваги".

Тим часом голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, зокрема постачання безпілотників, нібито робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів з боку Тегерана.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

