Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і стане холодно

У Києві та області сьогодні синоптики прогнозують хмарну та прохолодну погоду.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-rezko-izmenitsya-gde-v-ukraine-proydut-dozhdi-so-snegom-i-poholodaet-10749803.html Посилання скопійоване

Похолодання та опади: прогноз погоди в Україні на сьогодні / Фото: УНІАН

Коротко:

Сьогодні в Україні очікується хмарна та прохолодна погода

У східних регіонах можливий дощ і мокрий сніг

На Закарпатті потеплішає до +15°

У Києві та області — хмарно та прохолодно

Погода в Україні 18 березня буде мінливою та прохолодною через вплив антициклону з півночі та області низького тиску з Чорного моря. Такий прогноз погоди озвучили синоптики Українського гідрометцентру.

"18 березня в Україні складеться цікава синоптична ситуація. У нижніх шарах повітряного простору тиск буде зростати і до нас поширюватиметься вплив антициклону з півночі, а на висотах зростатиме вплив області низького тиску з Чорного моря, що зумовлюватиме хмарність і на Лівобережжі місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом", — йдеться в повідомленні.

відео дня

За прогнозом синоптиків, вплив холодної повітряної маси особливо сильно відчуватиметься вдень. Погода буде хмарною. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Температура повітря вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, на Закарпатті 10-15°. У південно-східній частині України вночі буде 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Погода в Україні 18 березня 2026 / Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області - прогноз на сьогодні

18 березня на території Київщини та Києва буде хмарно. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Погода в Києві / sinoptik.ua

Яка буде погода в Україні в березні 2026

Погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря та кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Лише на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується від 30 до 53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60-98 мм — це також у межах норми (80-100%).

Яка буде погода по регіонах

Як писав Главред, 18 березня Житомирщина опиниться під впливом сухої та прохолодної повітряної маси з північного сходу, що тимчасово "заморозить" весняне потепління. У Житомирі нічні температури коливатимуться на межі нуля — від +1 до -1 градуса. Вдень повітря прогріється лише до +6…+8°.

Погода в Тернопільській області найближчі два дні буде переважно хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується.

У Рівненській області в період з 18 по 20 березня очікується переважно суха і відносно тепла погода. Синоптики повідомляють, що істотних опадів не прогнозується, а температурні показники коливатимуться в межах ранньовесняних значень.

Погода в Одесі у квітні 2026 року буде переважно сонячною та теплою без значних опадів. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури — від м'якого весняного тепла на початку місяця до майже літніх показників наприкінці квітня.

Яка буде погода в Одесі в березні 2026 року У перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. У другій декаді місяця (11–20 березня) денні температурні показники стабільно триматимуться в діапазоні +5…+9°C. Вночі синоптики прогнозують досить холодну погоду. Кінець першого весняного місяця в Одесі обіцяє бути переважно теплим і сонячним. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +6°C…+8°C. У нічний час повітря все ще залишатиметься прохолодним. Температура повітря становитиме 0°C…+3°C.

Інші новини:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред