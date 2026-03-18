"Дуже погане передчуття": Зеленський висловився щодо мирних переговорів щодо України

Президент України зробив тривожну заяву через війну в Ірані.

Зеленський попередив про розкол Заходу на тлі війни в Ірані

Головне:

Зеленський заявив, що переговори щодо України затягуються

Причина — вплив війни в Ірані на міжнародний порядок денний

Зеленський закликав Трампа і Стармера зустрітися і налагодити відносини

Мирні переговори щодо України постійно відкладаються, і причина цього — війна в Ірані. Президент Володимир Зеленський заявив про "дуже погане передчуття" через вплив конфлікту на Близькому Сході на переговорні процеси.

В інтерв'ю BBC Зеленський закликав президента США Дональда Трампа і прем'єра Великої Британії Кіра Стармера зустрітися і знайти спільну мову після неодноразової критики Трампа на адресу Стармера.

Зеленський зазначив, що хоча він не буде вказувати главі Білого дому, що робити, Трампу і Стармеру слід зустрітися, щоб "відновити відносини".

Глава України застеріг від розколу серед західних лідерів і зазначив, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на Україну.

"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб вони виробили спільну позицію", - підкреслив Зеленський.

Трамп незадоволений Стармером: у чому причина

16 березня президент США Дональд Трамп заявив, що "незадоволений" прем'єр-міністром Великої Британії за те, що Кір Стармер відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американо-ізраїльська операція проти Ірану, пише CNN.

"Я був дуже здивований поведінкою Великої Британії, тому що два тижні тому я сказав: "Чому б вам не відправити туди кілька кораблів?", а він дійсно не хотів цього робити", – сказав Трамп журналістам.

Він додав, що Стармер повідомив йому, що збирається зустрітися зі своєю командою, щоб ухвалити рішення про приєднання до зусиль із забезпечення безпеки Ормузької протоки.

"Я сказав: „Тобі не потрібно збиратися з командою. Ти прем'єр-міністр. Ти можеш приймати рішення самостійно – навіщо тобі збиратися з командою, щоб з'ясувати, чи відправиш ти нам тральщики чи кораблі?", – розповів Трамп.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

Як писав Главред, 4 березня президент Зеленський заявив, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану.

6 березня спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.

11 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Стамбульські домовленості, досягнуті на переговорах щодо війни у 2022 році, вже не відповідають нинішній ситуації.

Дипломати ЄС вважають, що мирні переговори про припинення війни в Україні, в яких брав активну участь американський президент Дональд Трамп, провалилися. Вони переконані, що Трамп втратив інтерес до України, оскільки зараз він зосереджений на війні проти Ірану. Наразі переговори перебувають "у небезпечній зоні".

У Кремлі змінили позицію щодо мирних переговорів — ISW Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що країна-агресор Росія може готувати ґрунт для висунення нових, ще жорсткіших вимог до України та країн НАТО. Експерти нагадали слова Пєскова про те, що з часів переговорів 2022 року в Стамбулі "вся реальність змінилася". Це можна інтерпретувати як сигнал про те, що попередні пропозиції більше не відповідають поточній ситуації, однак у Кремлі не уточнили, що саме мають на увазі під "новою реальністю". Аналітики нагадали, що навіть стамбульський проект 2022 року передбачав вкрай жорсткі умови для України: нейтральний статус, обмеження армії, відмову від військової допомоги союзників і навіть особливу роль Росії та Китаю як гарантів безпеки. "Нинішні заяви Кремля можуть бути підготовкою до більш масштабних вимог у майбутніх переговорах", — зазначили в ISW.

Про джерело: BBC Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

