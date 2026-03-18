Набридли оси у дворі - простий спосіб відлякати їх назавжди

https://glavred.net/lifehack/nadoeli-osy-vo-dvore-prostoy-sposob-otpugnut-ih-navsegda-10749884.html Посилання скопійоване

Як зробити штучне осине гніздо

Хоча літній сезон сповнений приємних моментів, таких як барбекю та відпочинок біля басейну, він також має істотний недолік: оси. Про це пише The spruce.

Влітку оси найбільш активні і будують гнізда, що може призвести до появи сотень ос у вашому задньому дворі. Але чи знаєте ви, що є один простий спосіб миттєво відлякати ос?

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Чому штучне осине гніздо ефективне

Оси - територіальні шкідники і уникають місць, де присутні інші осині колонії. Створення штучного осиного гнізда створює приманку і відлякує їх від поселення в цьому районі. Це працює як за помахом чарівної палички, і вони зникнуть з вашого шляху в одну мить.

Крім того, цей спосіб досить економічний, і вам більше не доведеться витрачати багато грошей на дорогий спрей від ос. Нарешті, цей трюк допоможе знизити ймовірність укусу, оскільки після завершення роботи вам не доведеться нічого робити руками.

Як зробити штучне осине гніздо

Створення штучного осиного гнізда своїми руками — це недорогий спосіб відлякати ос від вашого будинку та тераси. Це також кумедний антиосиний проект, який можна зробити разом із членом сім'ї, якщо він захоплюється рукоділлям.

Вам знадобляться ножиці, мотузка, скотч і паперовий пакет.

Спочатку візьміть паперовий пакет і повністю розгорніть його, щоб він став плоским.

Потім розріжте пакет на великий прямокутник потрібного вам розміру.

Як тільки ви отримаєте бажаний розмір, зімніть його в кулю. Це додасть йому текстуру, схожу на осине гніздо.

Коли ви надасте форму, закріпіть кулю скотчем.

Прикріпіть мотузку до гнізда, використовуючи залишки скотчу, і повісьте його на ганку або в будь-якому іншому місці, де ви хочете відлякати ос.

Інші поради щодо запобігання появі ос

Ось ще кілька порад щодо позбавлення від цих набридливих шкідників.

По-перше, прибирання саду допоможе запобігти нападу ос на інших комах. Якщо ви дозволите овочам і фруктам почати гнити, це збільшить кількість комах у цій місцевості, які приваблять ос.

Ще один економічний спосіб запобігти появі ос — використовувати мильний розчин для обприскування осиних гнізд навколо вашого будинку.

Звичайно, ви також можете використовувати професійний спрей від ос з місцевого магазину, але перш ніж приступати до обприскування осиних гнізд, обов'язково одягніть захисний одяг та окуляри, щоб випадково не обприскати себе.

Про джерело: The Spruce The Spruce — це популярний американський онлайн-ресурс про дім та спосіб життя, який пропонує практичні поради та натхнення для покращення вашого житла, саду та побутових завдань. На сайті публікуються статті та інструкції щодо декору, ремонту, садівництва, прибирання та інших аспектів домашнього затишку, які створюються експертами та практикуючими фахівцями. The Spruce Сайт входить до числа провідних ресурсів у категорії "Дім та сад" і щодня допомагає мільйонам читачів знаходити корисну інформацію для повсякденного життя, ремонту, дизайну та догляду за будинком.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред