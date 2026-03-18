РФ цинічно обстріляла Харків: є загиблий та поранені - що відомо

Окупанти завдали удару по Холодногірському району Харкова.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-cinichno-obstrelyala-harkov-est-pogibshiy-i-ranenye-chto-izvestno-10749863.html Посилання скопійоване

Російський дрон вдарив по Харкову: є загиблий та постраждалі

Коротко:

Армія РФ обстріляла Холодногірський район Харкова

Внаслідок атаки загинув 54-річний чоловік

Щонайменше дві людини постраждали

Армія РФ вранці у середу, 18 березня, атакувала Харків за допомогою безпілотників. Наразі відомо про двох постраждалих і одну загиблу людину.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Близько 11:00 було зафіксовано влучання російського БПлА у Холодногірському районі Харкова. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"Зафіксовано ворожий удар бойовим дроном по Холодногірському району. Деталі зʼясовуємо", - написав мер.

Орієнтовно о 10:51 у Харківському районі оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів у напрямку обласного центру з півночі. Незадовго після цього стало відомо про удар.

За попередньою інформацією місцевої влади, внаслідок російської атаки загинув 54-річний чоловік. Постраждали щонайменше два чоловіки 23 і 45 років, їх обох госпіталізували до лікарні.

У прилеглих до місця прильоту приватних будинках вибиті шибки.

"Роботи на місці ворожого обстрілу тривають" ,- написав керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як писав Главред, в ніч на 18 березня армія РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та частину обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, 17 березня в результаті нічної атаки на півдні Одеської області були пошкоджені об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Нагадаємо, рано вранці 17 березня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Ворожий удар припав на територію біля одного з терміналів логістичного оператора. Є постраждалі.

Шахед / Інфографіка: Главред

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред