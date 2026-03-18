Синоптикиня прогнозує відчутне похолодання на Житомирщині: доки триватиме

Атмосферні фронти перебуватимуть далеко від Житомирщини, тому істотних змін у погоді найближчим часом не передбачається.

Прогноз погоди у Житомирі та області

Якою буде погода у Житомирі до 20 березня

Прогноз погоди на Житомирщини до кінця робочого тижня

На Житомирщині найближчими днями збережеться спокійна та суха погода, однак поступово холоднішатиме. Про це у коментарі Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначивши, що атмосферні фронти нині проходять далеко від регіону, тож істотних змін у погодних процесах не очікується.

За її словами, область перебуватиме під впливом підвищеного атмосферного тиску. За таких умов небо буде переважно мінливо хмарним, без опадів, а легкий північно-східний вітер приноситиме відчуття додаткової прохолоди.

Атмосферний тиск залишатиметься підвищеним, що також сприятиме стабільності погоди. Температура протягом тижня повільно знижуватиметься: якщо на початку денні показники сягали +9…+14°, то надалі вони опустяться до +6…+11°. Нічні значення коливатимуться від 3° тепла до 2° морозу.

У Житомирі 18 березня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Північно-східний вітер сягатиме 5–10 метрів за секунду. Вночі температура становитиме від +1 до -1°, удень - +6…+8°. По області погодна картина буде схожою: сухо, хмарність змінна, вітер помірний, а температурні показники вночі коливатимуться від +2 до -3°, удень - від +5 до +10°.

19 березня синоптична ситуація залишиться стабільною: опадів не прогнозують, вітер збережеться північно-східний, а температура вночі знову опускатиметься до -3°, тоді як удень підніматиметься до +6…+11°.

20 березня також мине без опадів. Нічні температури коливатимуться в межах від +4 до -1°, а денні підвищаться до +8…+13°.

Загалом тиждень обіцяє бути спокійним, прохолодним і сухим - без різких перепадів та з поступовим зниженням температури, характерним для ранньої весни.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

