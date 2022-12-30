У Києві знову відключатимуть світло за графіками - ДТЕК

Як кажуть енергетики, графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів.

У Києві знову відключатиме світло за графіками - ДТЕК / Колаж фото УНІАН

У Києві з 30 грудня почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень електрики. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі ресурсопостачальної компанії "ДТЕК".

Повідомляється, що графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку - світло є і в даний час його наявність гарантовано;

Сірий колір на графіку - гарантовано не буде світла;

Світло-сірий колір на графіку - можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Як кажуть у ДТЕК киянам, якщо їх адреса відсутня в переліку – то треба негайно про це повідомити через сайт, через сторінку у Facebook, або в кол-центр.

Атака ворожих дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго - і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів глава КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку щодо забезпечення життєдіяльності нашої країни.

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