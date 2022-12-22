Ситуація дуже важка: на Новий рік Київ може залишитися без світла

Ситуацію зі світлом в Києві поки можна прирівняти до ситуації в прифронтових регіонах.

Електроенергія / УНІАН

Київ і багато жителів столиці можуть залишитися без електропостачання у новорічну ніч.

Як заявив на брифінгу директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, диспетчери української енергосистеми вже набули досвіду, як не потрапити в ситуацію, що сталася після російського обстрілу 23 листопада.

"Вони зможуть запобігти ситуації некерованого відключення електрики, але все ж частина країни може бути на Новий рік без світла. Тому киянам і жителям інших областей раджу об'єднуватися навколо друзів, у яких є генератори, щоб відсвяткувати новорічні свята зі світлом", - заявив він.

Харченко зазначив, що ситуацію зі світлом в Києві поки можна прирівняти до ситуації в прифронтових регіонах, що знаходяться під постійними обстрілами.

Нагадаємо, що в деяких районах на території Київської області може не бути електроенергії до 23 грудня, сказав голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, тотальне відключення може тривати до 23 грудня, йдуть відновлювальні роботи, на стабілізацію ситуації потрібно дві-три доби.

Атака ворожих дронів на столицю

Рано вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку іранськими дронами-камікадзе "Шахід".

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в результаті нічної атаки дронами по Києву 19 грудня є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. "Енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго - і теплопостачанням", - заявив він.

Як розповів глава КМВА Сергій Попко, столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили орієнтовно 15.

Внаслідок ворожої атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни продовжують прицільно бити по українській енергосистемі, але ми навчилися цьому протистояти. Він підкреслив, що всі викладаються на 100% по будь-якому напрямку щодо забезпечення життєдіяльності нашої країни.

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