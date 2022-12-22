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Чиновники затвердили триразове підвищення тарифів на світло у 2023: кого воно торкнеться

22 грудня 2022, 10:10
НКРЕКП, державний регулятор у сфері енергетики, затвердила трьохетапне підвищення тарифів на електроенергію у 2023 році.
Тарифи, світло
Тарифи, світло / Колаж фото УНІАН

Чиновники Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затвердили трьохетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила трьохетапне підвищення тарифів на електроенергію в 2023 році. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

За інформацією чиновників, таке рішення торкнеться, в першу чергу, непобутових споживачів. Підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року буде трьохетапним:

  • до 380,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);
  • до 430,25 грн / МВт-год з 1 квітня (на 13%);
  • до 485,1 грн/МВт-год з 1 липня (на 13%).

При цьому, кажуть чиновники, вперше вони встановили окремий пільговий тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії. Він становитиме 209,42 грн/МВт-год.

Крім того, у 2023 році передбачено триетапне зростання тарифів "Укренерго" на диспетчеризацію:

  • до 68,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);
  • до 80,87 грн/МВт-год з 1 квітня (на 18%);
  • до 95,54 грн / МВт-год з 1 липня (на 18%).

Також заплановано підвищення тарифів на послуги з розподілу електроенергії та послуги постачальників універсальних послуг.

"В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів складе близько 15 коп за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп за кВт-год", – заявили в НКРЕКП.

Чиновники стверджують - гроші від підвищення тарифів підуть на аварійне відновлення пошкоджених об'єктів електроенергетики, на створення аварійного запасу обладнання, а також на закупівлю необхідних для цього товарів і послуг.

Як платитимуть пенсії та субсидії

У Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була подана на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь-який час після виникнення права на пенсії", - пояснили чиновники.

Пізніше в Україні чиновники змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

З травня і на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Інші новини:

тарифи на електроенергію НКРЭКУ війна Росії та України
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