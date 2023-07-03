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У Києві - мовний срач через російськомовного продавця: що сталося

Тарас Сидоржевський
3 липня 2023, 20:21 оновлено 3 липня, 20:21
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Продавець-консультант заявив, що Київ - "російськомовне місто".
продавець
Чоловік згоден поговорити з СБУ / Колаж : Главред, скріншоти

У Києві продавець-консультант магазину одягу "Конфіскат" порушив українське законодавство, відмовившись спілкуватися з клієнтом державною мовою. При цьому він заявив, що Київ - "російськомовне місто".

Відео розмови з продавцем моментально завірусилося в мережі. Автор відео, яка опублікувала його в своєму профілі в Твіттер Mar.A повідомила, що інцидент стався в столиці, біля станції метро "Лісова" в магазині по вулиці Академіка Кухаря, 8.

відео дня

Чоловік у брендованій формі магазину, відмовившись обслуговувати клієнта українською, заявив у своє виправдання, що "Київ – російськомовне місто".

У відповідь покупець, який включив запис, заявив, що це відео потрапить в ЗМІ і продавцем "заметься СБУ". Продавець після цього вже по-українськи заявив "Добре-добре".

Дивіться відео розмови:

Відео викликало шквал коментарів.

"Ждун російської весни. Чому не Ростові?", - запитує Romashka.

"Яке сумне самознищення", - коментує Megayurkins.

"Спочатку вони кажуть, що Київ - російськомовне місто, а потім скажуть, що Київ – російське місто. Українець у своїй столиці відчуває себе іноземцем", - обурюється користувач Ruslan Sapizhuk.

Також один з користувачів тегнув сторінку СБУ, зазначивши, що чоловік може бути потенційним навідником і колаборантом.

Водночас, частина коментаторів встали на захист чоловіка.

"Якщо так чіплятися до людей з мовою, то мову більше любити не стануть. Ви наживаєте ворогів для української мови. Робите тільки гірше", - пише юзер bandergrad.

"Ви всі вже поїхали зовсім? Це статистика. І вона була проголошена у всіх ЗМІ. Ви як росіяни - чорне це біле. Можливо, зараз щось і зміниться, а до війни більшість киян розмовляли російською. І нічого в цих словах злочинного немає. Або ви просто заперечуєте, бо патріоти?", - коментувати.

Нагадаємо, в Харків водій таксі потрапив у скандал, захищаючи російську мову і заявивши, нібито "України не існує". Він "накинувся" на свою пасажирку і порадив їй їхати на захід України і тільки там розмовляти українською.

2 червня народний депутат від Партії "Голос" Наталія Піпа опублікувала в соцмережах відео суперечки з молодою людиною. Як вона пояснила, хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше Львова, і там всі говорять мовою країни-агресора.

4 червня Олексій Арестович опублікував відеозвернення, в якому заступився за одесита. На його думку, з хлопцем вчинили несправедливо, адже російськомовні пісні - частина його особистості і самоідентифікації.

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