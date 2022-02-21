Окупанти готують фейк про "геноцид російськомовних" на Донбасі: що відомо

Могили бойовиків "ДНР"

РФ готує на окупованому Донбасі масштабну фальсифікацію з метою створення звинувачення українських військових у геноциді російськомовних, розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

Як пише від в Telegram, фабрикацією займаються представники військової розвідки РФ, Слідкому, які прибули у "ЛДНР", а також представники окупаційної влади.

Що відомо про фейк ГУ ГШ ЗС РФ

Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень на адресу ЗС України у скоєнні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області.

Були ексгумовані тіла бойовиків, загиблих в ході бойових дій в 2014 році, які були оголошені мирними жителями. Ці ексгумації проводилися в населених пунктах Слов'яносербськ, Верхньошевирівка Краснодонського району, Золоте, Первомайськ, чільне-1. У цих же похованнях були тіла місцевих жителів, які померли природною смертю. Або були вбиті навіть самими бойовиками.

Всього було ексгумовано 290 тіл загиблих бойовиків, а також померлих природною смертю місцевих жителів. При цьому співробітники Слідчого комітету РФ оформляли документи на загиблих бойовиків, як на мирних жителів.

Реклама

Також були фальсифіковані свідчення "очевидців загибелі мирних жителів від рук ЗС України".

Виконавці провокації

За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник голови Головного (розвідувального) управління ГШ ЗС РФ І.Костюкова.

Для реалізації зазначеної операції в липні-жовтні 2021 р.на території ОРДЛО перебували офіцери ГУ ГШ ЗС РФ Дмитро Перковський і Сергій Рожков. Виконавець і координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ.

Виконавець і координатор операції Сергій Рожков, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ

Двоє офіцерів розвідки, Рожков і Перковський, із залученням "заступника міністра МЗС ЛНР" Ганни Сороки, бюрократів окупаційної влади і членів НЗФ ексгумували тіла бойовиків.

Виконавець і координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ

У фальсифікації брав участь співробітник Слідчого комітету РФ Артем Артемов.

Артем Артемов, співробітник Слідчого комітету РФ

У листопаді 2021 року "заступник міністра МЗС ЛНР" Анна Сорока зустрічалася в Москві в ТЦ "Авіапарк" з куратором операції Андрієм Ільченком і звітувала йому про роботу Д.Перковського і С. Рожкова.

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі російські окупанти готують провокації з обстрілом населених пунктів зі звинуваченнями на адресу України.

В ОТГ Схід підкреслили, що за даними розвідки бойовики "ДНР" поставили завдання знімальним групам пропагандистів зняти наслідки обстрілів, нібито скоєних українськими силами.

Читайте ще: