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Окупанти готують фейк про "геноцид російськомовних" на Донбасі: що відомо

21 лютого 2022, 07:59

Фабрикацією займаються представники військової розвідки РФ, Слідкому, а також представники окупаційної влади.

Могили бойовиків
Могили бойовиків "ДНР"

РФ готує на окупованому Донбасі масштабну фальсифікацію з метою створення звинувачення українських військових у геноциді російськомовних, розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

Як пише від в Telegram, фабрикацією займаються представники військової розвідки РФ, Слідкому, які прибули у "ЛДНР", а також представники окупаційної влади.

Що відомо про фейк ГУ ГШ ЗС РФ

Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень на адресу ЗС України у скоєнні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області.

Були ексгумовані тіла бойовиків, загиблих в ході бойових дій в 2014 році, які були оголошені мирними жителями. Ці ексгумації проводилися в населених пунктах Слов'яносербськ, Верхньошевирівка Краснодонського району, Золоте, Первомайськ, чільне-1. У цих же похованнях були тіла місцевих жителів, які померли природною смертю. Або були вбиті навіть самими бойовиками.

Всього було ексгумовано 290 тіл загиблих бойовиків, а також померлих природною смертю місцевих жителів. При цьому співробітники Слідчого комітету РФ оформляли документи на загиблих бойовиків, як на мирних жителів.

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Також були фальсифіковані свідчення "очевидців загибелі мирних жителів від рук ЗС України".

Виконавці провокації

За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник голови Головного (розвідувального) управління ГШ ЗС РФ І.Костюкова.

Для реалізації зазначеної операції в липні-жовтні 2021 р.на території ОРДЛО перебували офіцери ГУ ГШ ЗС РФ Дмитро Перковський і Сергій Рожков. Виконавець і координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ.

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Виконавець і координатор операції Сергій Рожков, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ

Двоє офіцерів розвідки, Рожков і Перковський, із залученням "заступника міністра МЗС ЛНР" Ганни Сороки, бюрократів окупаційної влади і членів НЗФ ексгумували тіла бойовиків.

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Виконавець і координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ

У фальсифікації брав участь співробітник Слідчого комітету РФ Артем Артемов.

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Артем Артемов, співробітник Слідчого комітету РФ
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У листопаді 2021 року "заступник міністра МЗС ЛНР" Анна Сорока зустрічалася в Москві в ТЦ "Авіапарк" з куратором операції Андрієм Ільченком і звітувала йому про роботу Д.Перковського і С. Рожкова.

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Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі російські окупанти готують провокації з обстрілом населених пунктів зі звинуваченнями на адресу України.

В ОТГ Схід підкреслили, що за даними розвідки бойовики "ДНР" поставили завдання знімальним групам пропагандистів зняти наслідки обстрілів, нібито скоєних українськими силами.

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