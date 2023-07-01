Заявив, що "України не існує": таксист в Харкові "налетів" на пасажирку за українську мову

У Харкові водій таксі потрапив у скандал, захищаючи російську мову і заявивши, нібито "України не існує". Він "накинувся" на свою пасажирку і порадив їй їхати на захід України і лише там розмовляти українською.
Інцидент трапився, коли пасажирка вирішила скористатися службою Bolt. Розмову з таксистом дівчина записувала на відео, яке виклала в Instagram.
Дівчина попросила водія таксі вимкнути музику російського виконавця, яка грала у салоні автомобіля. Таксист вимкнув музику, але натомість почав доводити для пасажирки, що "музика поза політикою", і нібито "не можна так категорично ставитися до цього запитання".
Під час дискусії він перейшов на українську мову, адже його пасажирка розмовляла з ним українською. Але при цьому таксист почав істерично захищати російську мову і заявив, нібито "Харків – повністю україномовне місто".
Таксист заявив, що він не збирається переходити на українську, а так і далі продовжуватиме розмовляти російською, тому що йому "так зручно".
"Ви ж розумієте, де ви живете. Харків – російськомовне місто. Тут всі розмовляють російською мовою", – заявив водій таксі.
Після цього він заявив, нібито "України не існує".
"Оця дурна істерія, патріотична мова, вона вже так задовбала. І взагалі такої країни, як Україна, немає. Країна – 404, її немає, не існує, її вже розікрали, продали, просто якась незрозуміла держава", – сказав він.
Далі таксист порадив своїй пасажирці їхати на захід України і там розмовляти українською мовою. Дівчина після цього попросила таксиста зупинитися і висадити її де-небудь, адже далі вона не хотіла продовжувати шлях у цьому таксі.
Дивіться відео розмови пасажирки з таксистом у Харкові:
Раніше повідомлялося, що в Одесі таксист вихваляв Путіна і виправдовував зґвалтування українок військовими РФ. Чоловік заявив, що Україні "краще бути з Росією, а не з Європою", тому що це "правильно та економічно вигідно". Ним вже зайнялася СБУ.
Як повідомляв Главред, раніше в Одесі розгорівся мовний скандал – в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою.
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