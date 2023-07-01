УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Заявив, що "України не існує": таксист в Харкові "налетів" на пасажирку за українську мову

Альона Вороніна
1 липня 2023, 16:04 оновлено 1 липня, 16:34
408
Водій таксі почав істерично доводити, нібито "Харків – російськомовне місто", і заявив, що українською нібито треба розмовляти лише на заході України.
Такси, Харьков, девушка
Таксист в Харкові "налетів" на пасажирку за українську мову/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

У Харкові водій таксі потрапив у скандал, захищаючи російську мову і заявивши, нібито "України не існує". Він "накинувся" на свою пасажирку і порадив їй їхати на захід України і лише там розмовляти українською.

Інцидент трапився, коли пасажирка вирішила скористатися службою Bolt. Розмову з таксистом дівчина записувала на відео, яке виклала в Instagram.

Дівчина попросила водія таксі вимкнути музику російського виконавця, яка грала у салоні автомобіля. Таксист вимкнув музику, але натомість почав доводити для пасажирки, що "музика поза політикою", і нібито "не можна так категорично ставитися до цього запитання".

відео дня

Під час дискусії він перейшов на українську мову, адже його пасажирка розмовляла з ним українською. Але при цьому таксист почав істерично захищати російську мову і заявив, нібито "Харків – повністю україномовне місто".

Таксист заявив, що він не збирається переходити на українську, а так і далі продовжуватиме розмовляти російською, тому що йому "так зручно".

"Ви ж розумієте, де ви живете. Харків – російськомовне місто. Тут всі розмовляють російською мовою", – заявив водій таксі.

Після цього він заявив, нібито "України не існує".

"Оця дурна істерія, патріотична мова, вона вже так задовбала. І взагалі такої країни, як Україна, немає. Країна – 404, її немає, не існує, її вже розікрали, продали, просто якась незрозуміла держава", – сказав він.

Далі таксист порадив своїй пасажирці їхати на захід України і там розмовляти українською мовою. Дівчина після цього попросила таксиста зупинитися і висадити її де-небудь, адже далі вона не хотіла продовжувати шлях у цьому таксі.

Такси в Харькове
Таксист в Харкові "налетів" на пасажирку за українську мову/ скрін

Дивіться відео розмови пасажирки з таксистом у Харкові:

Раніше повідомлялося, що в Одесі таксист вихваляв Путіна і виправдовував зґвалтування українок військовими РФ. Чоловік заявив, що Україні "краще бути з Росією, а не з Європою", тому що це "правильно та економічно вигідно". Ним вже зайнялася СБУ.

Як повідомляв Главред, раніше в Одесі розгорівся мовний скандал – в одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою.

Читайте також:

війна в Україні новини Харкова українська мова таксі
Реклама

Головне за день

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС - Зеленський

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС - Зеленський

15:58 Політика
Україна вдарила санкціями по росіянах і Georgian Airways, яка літає у РФ

Україна вдарила санкціями по росіянах і Georgian Airways, яка літає у РФ

15:40 Україна
Іспанія виділить Україні новий пакет допомоги на суму €55 млн

Іспанія виділить Україні новий пакет допомоги на суму €55 млн

14:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:04

Заявив, що "України не існує": таксист в Харкові "налетів" на пасажирку за українську мову

15:58

Росія здатна влаштувати локальний вибух на Запорізькій АЕС - Зеленський

15:40

Україна вдарила санкціями по росіянах і Georgian Airways, яка літає у РФ

14:59

Іспанія виділить Україні новий пакет допомоги на суму €55 млнВідео

14:52

Казкова оптична ілюзія для найрозумніших: лише одиниці знайдуть пташку за 15 секунд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:37

Справа про "п'яну" ДТП Остапа Ступки пішла до суду

14:18

Любовний гороскоп на тиждень 3-9 липня: Овну - випробування, Скорпіону - невдоволення

13:54

Медведєв забився в істериці: пригрозив ядеркою Польщі і "зникненням" Дуді

13:25

Розпад РФ: Данілов спрогнозував, які республіки вийдуть зі складу Росії

Реклама
13:23

Нові суми в платіжках за світло: як сильно подорожчала Електрика

13:13

Макс Барських порадував фанатів новим україномовним хітом

12:56

Гороскоп Таро на тиждень 3-9 липня: Рибам - достаток , Терезам - вечірка

12:56

Зеленський - про ризики для життя: Путіну більше загрожують, його хочуть убити

12:37

"Буде довго і криваво - ніяких ілюзій": генерал Міллі оцінив контрнаступ

12:33

РФ накопичує ракети: у Повітряних силах розповіли про підступні плани окупантів

12:13

Гороскоп на завтра 2 липня 2023: Левам - розбіжність, Дівам - полегшення

12:06

"Зараз клон всіх качок": Лорак отримала на горіхи за старе фото у вишиванці

12:05

Зеленський оцінив ризик атаки "вагнерівців" на Україну з боку Білорусі

11:42

Зеленський - про контрнаступ ЗСУ: Україні потрібен час і більше зброї

11:06

Що треба купити при ядерному вибуху і як підготуватися до можливої загрози

Реклама
10:43

Винник пояснив, чи перекладатиме свої хіти українською мовою

10:38

Прем'єр Іспанії прибув до Києва з офіційним візитомВідео

10:32

Зеленський - про втрати України у війні: "До кінця війни ми не дізнаємося"

10:22

Ще один російський співак став іноагентом

09:50

Військовий експерт пояснив, які країни Заходу можуть воювати з Росією

09:44

"Путін - некерований": Зеленський заявив про ризик підриву окупантами ЗАЕС

09:22

Оточення Путіна влаштувало ГКЧП-2 і тепер ділитиме владу - Михайло ПритулаЕксклюзив

09:03

Українцям з 1 липня підвищили пенсії: кому і як сильно

09:01

РФ може влаштувати аварію на ЗАЕС: в ISW описали три можливі сценарії

08:56

Втратив слух: популярний український співак опинився в лікарні

08:20

Росіяни запускають сценарій керованої аварії на ЗАЕСПогляд

08:20

"Вагнер" тут більше не працюєПогляд

08:08

Глава ЦРУ таємно приїжджав в Україну: йому розповіли про план завершення війни до кінця року - WP

07:35

Глава ЦРУ дзвонив Наришкіну, щоб заспокоїти Кремль після заколоту Пригожина - WSJ

07:00

День народження принцеси Діани: 10 маловідомих фактів про життя Леді Ді

06:43

"Хорошим росіянам" пора йти на МосквуПогляд

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 1 липня

02:29

Гороскоп на липень 2023 для всіх: сварки, образи та водні катастрофиВідео

02:00

Коваленко розповів, як НАТО може вирішити проблему неадекватного керівництва РФ

01:30

Як зварити варення з малини з цукром: секретна добавка творить справжні чудеса

Реклама
30 червня, п'ятниця
23:54

Підрив Запорізької АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї - Данілов

23:31

Що приносить триколірна кішка: чекати щастя чи невдачі

23:26

Родичам сказали готуватися до гіршого: як себе почуває Мадонна

22:54

"Він нас підтримує": прем'єр Грузії назвав скандального Орбана "справжнім другом"

22:31

Український контрнаступ досяг прогресу - Кірбі

22:09

Не грошова одиниця: що означає слово "гривнА" в українській мові: Авраменко відповів

21:44

"Вчора мав бути похорон": росіяни відправили тіла вбитих у Бердянську підлітків "на експертизу"

21:06

США не можуть точно знайти, де знаходиться Пригожин та "вагнерівці"

21:04

За 2 тижні купа "самоліквідованих": окупанти вбивають один одного на полі бою

20:43

"Брат моєї дочки насправді є її батьком": жінка приховує від доньки страшну правду

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти