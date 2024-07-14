Краще випити пива літр: в Одесі чоловікові, який застряг у ліфті, провели дріт із 'пінним'

У Мережі з'явилося відео, героєм якого став житель Одеси Анатолій, який застряг у ліфті багатоквартирного будинку в районі Черемушки - ймовірно, під час чергового блекауту.
Але мабуть, із сусідами в чоловіка чудові стосунки. Бо вони намагалися зробити все, щоб години його вимушеного перебування в ліфті стали якомога приємнішими.
Люди принесли під двері ліфта пляшку з пивом і під'єднали до неї трубку. І акуратно просунули її через двері в кабіну ліфта.
Повністю відео інциденту дивіться на нашому ТГ-каналі
Що таке блекаут
Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критична розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання.
Вважається, що слово увійшло в мовний ужиток після аварії у США, яка 1965 року знеструмила Нью-Йорк.
Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини
Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій і зміні погодних умов.
Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.
Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що в деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які розташовані біля лінії фронту.
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