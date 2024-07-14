Краще випити пива літр: в Одесі чоловікові, який застряг у ліфті, провели дріт із 'пінним'

Через часті й нерегулярні графіки вимкнення електроенергії, житель багатоповерхівки в одеському районі Черемушки застряг у ліфті.

https://glavred.net/ukraine/luchshe-vypit-piva-litr-v-odesse-zastryavshemu-v-lifte-muzhchine-proveli-provod-s-pennym-10580723.html Посилання скопійоване

Чоловікові-одеситу, який застряг у ліфті, не дали померти від спраги / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У Мережі з'явилося відео, героєм якого став житель Одеси Анатолій, який застряг у ліфті багатоквартирного будинку в районі Черемушки - ймовірно, під час чергового блекауту.

Але мабуть, із сусідами в чоловіка чудові стосунки. Бо вони намагалися зробити все, щоб години його вимушеного перебування в ліфті стали якомога приємнішими.

Люди принесли під двері ліфта пляшку з пивом і під'єднали до неї трубку. І акуратно просунули її через двері в кабіну ліфта.

відео дня

Повністю відео інциденту дивіться на нашому ТГ-каналі

Що таке блекаут Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критична розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об'єктів генерації до точок споживання. Вважається, що слово увійшло в мовний ужиток після аварії у США, яка 1965 року знеструмила Нью-Йорк.

Відключення світла та ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що ситуація з електропостачанням в Україні покращиться в серпні завдяки плановим ремонтам енергоблоків атомних електростанцій і зміні погодних умов.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що відключення світла взимку за базовим сценарієм триватимуть 12 годин на добу.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що в деяких регіонах України планують скасувати відключення електропостачання. Це стосується територій, які розташовані біля лінії фронту.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред