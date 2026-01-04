Рус
У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

Маріна Фурман
4 січня 2026, 11:21
353
Подія сталася в Оболонському районі столиці.
взрыв внедорожника
У столиці вибухнув позашляховик / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • У Києві вибухнув позашляховик
  • Внаслідок інциденту є травмовані

У неділю, 4 січня, в Оболонському районі Києва вибухнув позахляшовик. Відомо про постраждалих. Про це повідомили у поліції.

"За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби", — йдеться у повідомленні.

відео дня

Наразі правоохоронці зʼясовують обставини та причини вибуху. У поліції зазначили, що детальніша інформація буде оприлюднена згодом.

Як писав Главред, РФ готує удар по центру Києва. Президент Володимир Зеленський переконаний, що росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та столиці.

Тим часом голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що російські окупанти намагаються зруйнувати всю енергетичну інфраструктуру в Україні. При цьому він стверджує, що занурити столицю у повний блекаут ворогу буде дуже важко. Можуть бути блекаути лише в окремих районах Києва.

Водночас Попенко додав, що нові ракетно-дронові удари російських окупаційних військ по енергооб'єктах України можуть призвести до збільшення графіків відключення світла для населення. У Києві тривалість відключень світла може зрости до 18 годин на добу.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва поліція новини України
