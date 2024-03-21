У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

Наразі точно відомо про двох постраждалих - це дівчинка 11 років і чоловік 38 років. На щастя, обійшлося без загиблих.

https://glavred.net/ukraine/v-nebe-nad-kievom-i-oblastyu-sbili-okolo-30-raket-novye-podrobnosti-raketnogo-udara-10551737.html Посилання скопійоване

РФ била по Києву з бомбардувальників Ту-95МС / Колаж: Главред, фото: МО РФ, t.me/alarmukraine

Після паузи в 44 дні рано вранці 21 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. РФ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і балістичні ракети з території Росії.

Повітряна тривога в столиці тривала близько трьох годин. Після складних маневрів у суміжних областях ракети заходили на столицю одночасно за різними напрямками. Про це повідомив у Telegram голова Київської міської адміністрації Сергій Попко.

"Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було вражено близько трьох десятків ворожих ракет, зокрема й балістичні", - написав він. відео дня

Наслідки ракетного удару РФ по Києву

У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Виникло загоряння квартири, проводиться евакуація людей.

За іншою адресою загорілися авто. У деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку, горіли авто.

У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку з подальшим загорянням. Також зафіксовано загоряння на даху нежитлового двоповерхового будинку.

"Усі екстрені служби працюють на місцях подій, триває ліквідація наслідків ракетного удару", - йдеться у повідомленні КМВА.

Скільки людей постраждало

Наразі точно відомо про двох постраждалих - це дівчинка 11 років і чоловік 38 років. На щастя, обійшлося без загиблих.

Що кажуть у Повітряних силах

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що вночі на 21 березня 2024 року противник атакував Україну двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а також 29 крилатими ракетами Х-101 Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс).

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ", - йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі сил оборони України.

"В результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті на Київщині", - написав Олещук.

Знищено 31 ракету: 2 – балістичні, 29 – крилатих / t.me/ComAFUA

Ракетний удар по Києву 21 березня

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили, що окупанти підняли в небо 11 бортів ТУ-95МС у районі Астрахані. Було зафіксовано запуски крилатих ракет із території РФ.

У Повітряних силах зазначили також, що ворог запускає по Києву аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Попередній масований ракетний удар по Україні ворог завдав місяць тому. У низці міст прогриміли вибухи. Гучно було і в столиці. Усі подробиці читайте в матеріалі: Ракетний удар по Києву: що відомо про атаку 15 лютого.

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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