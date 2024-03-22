У ДніпроГЕС влучили 8 ракет, пошкодження значні - Офіс генпрокурора

У ДніпроГЕС влучили вісім разів - тобто було 8 ракет, які влучили в цей вкрай важливий для України об'єкт, повідомили в Офісі генпрокурора.

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Пошкодження ДніпроГЕС внаслідок ракетного удару РФ дуже значні - Офіс генпрокурора / колаж Гларед, фото УНІАН та скріншоти

Унаслідок ракетного удару по Україні 22 березня в ДніпроГЕС влучило 8 ракет російських окупантів. Про це заявив представник Офісу генпрокурора Юрій Білоусов.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасованішою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили 8 разів - тобто 8 ракет, які влучили в цей вкрай важливий для України об'єкт. Але ж він такий, що містить у собі потенційно небезпечні сили. Усі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки після удару по схожому об'єкту. На даний момент небезпеки для громадян немає. Об'єкт дійсно тимчасово виведений з ладу і пошкодження дуже значні", - сказав він.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. відео дня Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Ракетний удар країни-агресора РФ по Україні 22 березня

Уранці 22 березня під час масованого обстрілу України російські окупанти завдали по Запоріжжю 12 ракетних ударів.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, під удар потрапили об'єкти інфраструктури, постраждали цивільні будинки.

Пізніше патрульна поліція Запорізької області заявила, що рух по автодорожньому переїзду дамби Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети з Каспійського регіону. Крім того, повідомлялося про зліт літаків МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал".

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляв, що зафіксовано влучання в об'єкти генерації та системи розподілу в різних областях. За його словами, зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

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