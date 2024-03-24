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У Києві ППО збила 10 цілей, на Львівщині ракетна атака: деталі удару РФ

Дмитро Відоменко
24 березня 2024, 06:49оновлено 24 березня, 07:19
Уранці в неділю, 24 березня, сталася ракетна атака РФ на Україну в Києві та Львівській області. В обох регіонах спрацювала протиповітряна оборона.
Київ, Львів, ПВО
У районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет - КГВА/ колаж Главред,скріншоти з відео

Уранці в неділю, 24 березня, під час ракетної атаки РФ на Україну вибухи прогриміли в Києві та Львівській області. В обох регіонах спрацювала протиповітряна оборона. Як повідомляє керівник столичної військової адміністрації Сергій Попко, над Києвом система ППО вразила близько 10 окупантських ракет.

"Третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби. І другий - по Києву. Противник вкотре застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски відбулися з району Енгельса, саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. На Київ ракети заходили групами, з північного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом і в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет. [...] За попередніми даними, у столиці без постраждалих і руйнувань. Зафіксовано падіння уламків у лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в тексті.

Пізніше Попко уточнив, що в Шевченківському районі було зареєстровано падіння уламків - на територію паркової зони і на територію житлової забудови. Також зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку, але без загоряння.

відео дня

Також ворожа атака сталася у Стрийському районі Львівської області. Керівник тамтешньої ОВА Максим Козицький сповістив місцевих жителів про роботу системи ППО.

"Ще одна група ракет заходить у Львівську область із Волині. Залишайтеся в укриттях [...]. Ще є цілі в небі над областю. Зараз у напрямку Стрийщини", - додав він.

Мер Львова Андрій Садовий, зі свого боку, попередив містян про критично високий рівень небезпеки через таку атаку.

Уже після відбою повітряної тривоги він зазначив: попередньо, на Львівщину летіло близько 20 ракет і сім дронів типу Shahed, метою яких були об'єкти критичної інфраструктури.

"У Львові прильоти не зафіксовані. Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада. Дякую всім, хто тримає наше небо! Ви - титани! Усі, хто був сьогодні в укритті - теж молодці!" - наголосив мер.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Ракетна атака окупантів із РФ по Україні

Уночі, 24 березня, Україну охопила масштабна повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням крилатих ракет і ударних БпЛА.

Як повідомляють Повітряні сили, майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу через атаку Росії із застосуванням крилатих ракет і ударних БПЛА типу "Шахед".

Крім того, офіцери повідомляли про направлення ракет на Полтавську область.

"Крилаті ракети через Сумську область у напрямку Полтавської", - повідомили ЗС.

До того в ніч на 22 березня РФ била ракетами та дронами по Україні. Були вибухи в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю - було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС - найбільшої ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

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