РФ запустила по Україні десятки ракет: у регіонах лунають вибухи

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу.

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Ракетна небезпека в Україні / Колаж Главред, фото Главред, Вікіпедія

В Україні в ніч на 21 березня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомляють про пуски крилатих ракет з території РФ.

За даними Повітряних Сил ЗС України, ракети перебувають уже в повітряному просторі України.

"Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів. Ймовірні пуски крилатих ракет. Якщо пуски реальні, розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 03:45", - написали захисники.

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МВС України просить під час повітряної тривоги перебувати в укриттях і не знімати роботу ППО.

"Не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою та не знімайте роботу ППО", - повідомили в МВС.

Жителі Київської області опинилися під ракетною атакою. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"У регіоні працюють сили ППО - інформує влада. Дотримуйтесь інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників", - ідеться в повідомленні.

Також Повітряні Сили ЗСУ радять жителям Житомира, Києва та інших областей перебувати в безпечних місцях.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, у Житомирській області теж прогриміли вибухи.

Моніторингові канали інформують про роботу ППО в областях.

Удар по Києву

У Києві 21 березня місцеві жителі чули щонайменше 2 вибухи, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працює ППО", - написав мер.

Також Кличко повідомив, що в столиці:

Осколки потрапили в дитячий садок у Святошинському районі.

у Святошинському районі. Осколки влучили в житловий будинок у Святошинському районі.

у Святошинському районі. У Подільському районі осколки потрапили в підприємство .

. У Шевченківському районі палають машини .

. У Шевченківському районі палає квартира.

Удари ракетами і дронами по Україні

15 березня РФ завдала ракетного удару по Одесі. Місто обстріляли балістичними ракетами "Іскандер". Після першого "прильоту" на місце події приїхали медики, рятувальники та правоохоронці. У цей момент окупанти вдарили по тому ж місцю вдруге. Відомо, що внаслідок ракетного удару загинули також фельдшер і рятувальники. Під час ворожих атак цього дня загинула 21 людина.

17 березня повідомлялося, що в Миколаєві два "прильоти" - РФ вдарила ракетами по півдню України. Повторного удару по Миколаєву було завдано через близько 5 хвилин після першого.

Увечері 17 березня ворог вдарив по Конотопу та Сумах - там прогриміли потужні вибухи. Російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури на Сумщині.

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