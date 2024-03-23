'Вони підготувалися': Мусієнко розповів, коли РФ може завдати масованого ракетного удару

Хоча російські окупанти готуються до масованих ракетних ударів, однак не завжди вони відбуваються.

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Експерт пояснив, коли РФ може завдати нового масованого удару / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Російські окупанти можуть провести наступний масований ракетний удар по Україні через кілька днів. На підготовку їм буде достатньо трьох днів. Про це розповів військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що три доби. Три доби достатньо... Понеділок-вівторок, наприклад, якщо ми візьмемо, 25-26-е, вони можуть бути вже готові до того... Не 150 ракет, ну менше, ну 70, ну 60, 80, 90. Важко сказати, насправді", - припустив він.

Експерт наголосив на тому, що хоча російські окупанти готуються до масованих ракетних ударів, однак не завжди вони відбуваються.

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"Вони ж готуються, але не завжди це означає, що все застосовується. Тобто ми рахуємо, що були удари у нас четвер-п'ятниця, ми рахуємо три доби... цього достатньо для того, щоби перезарядитися, підготуватися і бути готовим на виліт знову. За умови, що є ракети. А судячи з усього на ці обстріли вони підготувалися", - сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ракетний удар 22 березня

Нагадаємо, у ніч на 22 березня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Силам ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі з 151: 55 "Шахедів" і 37 ракет.

Під час атаки РФ пошкодила численні об'єкти інфраструктури, включаючи ДніпроГЕС. На станції виникла пожеже, проте загрози прориву дамби немає. Пізніше стало відомо, що в Дніпровську ГЕС влучили дві ракети, пошкодивши ГЕС-1 і серйозно пошкодивши ГЕС-2.

Усі подробиці ракетного удару по Україні 22 березня читайте в матеріалі: РФ б'є ракетами по Україні, вибухи - у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі: що відомо.

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