Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

Анна Косик
4 березня 2026, 20:16
Ракетоносій, найімовірніше, не зможе одразу вийти у море для нового удару по Україні.
Адмирал Ессен
Аналітики пояснили, куди саме влучили дрони / Колаж: Главред, фото: ВМФ РФ, t.me/kiber_boroshno

Що повідомили аналітики:

  • У Новоросійській бухті уражено фрегат "Адмірал Ессен"
  • Внаслідок ударів дронів пошкоджено радари підсвічування цілей МР-90 "Орєх"
  • Ймовірно, пошкодження зазнав основний оглядовий радар корабля "Фрегат-М2М"

Внаслідок атаки дронів на Новоросійську бухту під ураження потрапила середня надбудова фрегата країни-агресорки Росії "Адмірал Ессен", який періодично атакує Україну "Калібрами". Про це повідомили OSINT-аналітики "КіберБорошно" у Telegram.

Унаслідок удару відбулася детонація гранатометів постановки пасивних перешкод ПК-10, розташованих на бортах надбудови та призначених для відстрілу дипольних відбивачів і теплових пасток.

відео дня
Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну 'Калібрами' - аналітики
Новоросійськ / Інфографіка: Главред

"Серед уражених елементів корабельної електроніки - комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання противника та постановки активних радіоперешкод", - йдеться у повідомленні.

Також пошкодження зазнали радари підсвічування цілей МР-90 "Орєх", що входять до складу системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу та забезпечують підсвічування повітряних цілей на фінальній ділянці польоту ракет.

"Також уламки, ймовірно, пошкодили основний оглядовий радар корабля "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей та формування первинної радіолокаційної картини для систем управління боєм", - додали аналітики.

Чому Україні оголошено демарш через атаки на Новоросійськ

Главред писав, що державний департамент США офіційно оголосив Україні демарш через наслідки ударів українських сил по російському чорноморському порту Новоросійськ наприкінці 2025 року. За словами посла України в США Ольги Стефанішиної, американські дипломати висловили занепокоєння щодо впливу цих ударів на американські економічні інтереси та інвестиції, зокрема через Казахстан, які здійснюються через Каспійський трубопровідний консорціум.

При тому, що росіяни неодноразово атакували американські об'єкти і бізнес США на території України, але про це чомусь в Держдепартаменті Сполучених Штатів не кажуть.

Удари по Новоросійську - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 2 березня Сили оборони України завдали масованого удару по флоту Росії у порту Новоросійськ. Внаслідок було пошкоджено п’ять кораблів противника.

Також безпілотники СБУ атакували радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300 ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на терміналі "Шесхарис".

Напередодні, 1 березня, стало відомо, що Краснодарський край опинився під масованою атакою дронів. У Новоросійську протягом декількох годин гриміли вибухи.

Про джерело: КіберБорошно

Cyber Boroshno Digital (КіберБорошно) — це компанія, яка спеціалізується на цифрових послугах, зокрема у сфері маркетингу та IT. Розробляє продукти, які роблять важливий внесок у зміцнення захисту України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новоросійськ війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Друзів Путіна методично прибирають: дипломат розкрив, хто стане наступним

