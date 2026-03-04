"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

Що сказав Зеленський:
- Україна готова допомогти країнам, які страждають від атак Ірану
- Варіанти підтримки українські чиновники вже розглядають
- Допомога партнерам не має послабити захист України
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану.
Київ готовий допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери вже звертаються до України щодо цього. Тому Зеленський дав чиновникам відповідне доручення.
"Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - розповів глава держави.
Президент додав, що українські військові володіють необхідними спроможностями. Тому українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються.
"Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами", - підсумував український лідер.
Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - думка аналітиків
Главред писав, що за даними аналітиків ISW, після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами.
Ці стандартні відповіді Росії продовжують підкреслювати обмеженість її можливостей підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні
Позиція України щодо ударів по Ірану - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що президент Зеленський оголосив про готовність України відправити своїх військових на Близький Схід для захисту мирних від іранських ракет і дронів.
Напередодні стало відомо, що Велика Британія планує залучити українських фахівців, які разом із британськими експертами допомагатимуть країнам Перської затоки підвищити ефективність протидії іранським безпілотникам.
Раніше також повідомлялося, що в американському Сенаті неоднозначно висловились щодо можливого впливу операції США проти Ірану на підтримку України.
