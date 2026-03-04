Рус
"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

Анна Косик
4 березня 2026, 21:05
Українські спеціалісти допоможуть партнерам у боротьбі за захист неба.
Зеленский, шахед
Україна координує свої дії з партнерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • Україна готова допомогти країнам, які страждають від атак Ірану
  • Варіанти підтримки українські чиновники вже розглядають
  • Допомога партнерам не має послабити захист України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану.

Київ готовий допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери вже звертаються до України щодо цього. Тому Зеленський дав чиновникам відповідне доручення.

відео дня

"Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - розповів глава держави.

Президент додав, що українські військові володіють необхідними спроможностями. Тому українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються.

"Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами", - підсумував український лідер.

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами.

Ці стандартні відповіді Росії продовжують підкреслювати обмеженість її можливостей підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні

Позиція України щодо ударів по Ірану - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Зеленський оголосив про готовність України відправити своїх військових на Близький Схід для захисту мирних від іранських ракет і дронів.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія планує залучити українських фахівців, які разом із британськими експертами допомагатимуть країнам Перської затоки підвищити ефективність протидії іранським безпілотникам.

Раніше також повідомлялося, що в американському Сенаті неоднозначно висловились щодо можливого впливу операції США проти Ірану на підтримку України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран Володимир Зеленський новини Ірану Дрон Shahed-136 Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
