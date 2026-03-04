"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

Українські спеціалісти допоможуть партнерам у боротьбі за захист неба.

Україна координує свої дії з партнерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

Україна готова допомогти країнам, які страждають від атак Ірану

Варіанти підтримки українські чиновники вже розглядають

Допомога партнерам не має послабити захист України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Він заявив, що Україна проводить консультації як з партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами – сусідами Ірану.

Київ готовий допомогти із захистом життя і стабілізацією ситуації. Партнери вже звертаються до України щодо цього. Тому Зеленський дав чиновникам відповідне доручення.

"Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні", - розповів глава держави.

Президент додав, що українські військові володіють необхідними спроможностями. Тому українські експерти працюватимуть на місці, і команди про це вже домовляються.

"Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні. Розраховуємо, що Євросоюз, держави Європи та Групи семи будуть активними і в ліквідації терористичних спроможностей іранського режиму, і в захисті життя в регіоні та глобальної стабільності. Будемо й надалі координуватися з партнерами", - підсумував український лідер.

Чому Росія відмовилась рятувати Іран після ударів - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, після початку ударів Ізраїлю та США по Ірану й ліквідації значної частини його керівництва Росія не надала союзнику практичної підтримки, обмежившись співчуттями та стандартними заявами.

Ці стандартні відповіді Росії продовжують підкреслювати обмеженість її можливостей підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні

Позиція України щодо ударів по Ірану - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Зеленський оголосив про готовність України відправити своїх військових на Близький Схід для захисту мирних від іранських ракет і дронів.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія планує залучити українських фахівців, які разом із британськими експертами допомагатимуть країнам Перської затоки підвищити ефективність протидії іранським безпілотникам.

Раніше також повідомлялося, що в американському Сенаті неоднозначно висловились щодо можливого впливу операції США проти Ірану на підтримку України.

