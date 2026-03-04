Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

Температура у області підніматиметься до +10 градусів.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у четвер, 5 березня, буде хмарною з проясненнями, але без опадів. Вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця, можливий слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що вітер завтра буде північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів, вдень прогнозується +5…+10 градусів.

Температура по місту вночі буде в межах 0…-2 градуси, вдень підніметься до +6…+8 градусів.

Також в Тернопільській області оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю на дорогах, яка протримається до 8 березня.

Що таке ожеледиця / Інфографіка: Главред

Крім того, синоптики заявили, що на Тернопільщині розпочалася метеорологічна весна.

"У північно-західній частині області перехід середньої добової температури повітря в сторону плюсових значень (початок метеорологічної весни) відбувся 22 лютого 2026 року. У центральній та південній частині області метеорологічна весна настала 2 березня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні у березні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха говорила, що до 9-10 березня в Україні буде справжня весняна температура.

За її словами, перша та друга декада березня пройде з більш сухою погодою та помірними значеннями температури, досить типовими для цієї пори року.

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Диденко заявила, що у четвер, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Дощ з мокрим снігом ймовірний у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях.

5 березня погоду на Львівщині визначатиме південно-східна периферія антициклону з центром над Польщею. Попри прохолодну ніч, вдень очікується комфортне весняне тепло.

Початок березня на Житомирщині зустріне мешканців різкими перепадами температури та зміною атмосферних фронтів. Після кількох теплих днів область знову відчує подих зими: вночі повернуться заморозки, а вдень повітря прогріватиметься лише до помірних значень.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

