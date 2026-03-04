Рус
Антициклон з Польщі принесе на Львівщину контрастну погоду: прогноз на 5 березня

Руслана Заклінська
4 березня 2026, 17:32
Синоптики попередили мешканців Львова та області про небезпечні метеорологічні явища.
Прогноз погоди на Львівщині на 5 березня / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яка погода очікується на Львівщині 5 березня
  • Чи прогнозуються опади, туман або інші небезпечні явища
  • Яка температура вночі та вдень по області

У четвер, 5 березня, погоду на Львівщині визначатиме південно-східна периферія антициклону з центром над Польщею. Попри прохолодну ніч, вдень очікується комфортне весняне тепло. Про це повідомили синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують в області мінливу хмарність. Суттєвих опадів не передбачається, проте вночі та вранці можливий слабкий туман, який може дещо погіршити видимість на дорогах.

Температура вночі по області коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, а вдень повітря прогріється до 6-11° тепла. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Погода у Львові 5 березня

У Львові також очікується мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря становитиме 0-2° морозу, що може призвести до слабкої ожеледиці на окремих ділянках доріг. Проте вже вдень сонце прогріє місто до приємних 9-11° тепла.

Мешканців закликають бути уважними під час ранкових поїздок через туман та можливі нічні приморозки.

Погода в Україні 5 березня
Погода в Україні 5 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода в Україні впродовж тижня

У перший тиждень березня в Україні переважатиме стійка та здебільшого суха погода. Найближчими днями синоптичну ситуацію визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклон, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, опади будуть поодинокими, а температура повітря в більшості регіонів перевищуватиме кліматичну норму. Дещо прохолодніше збережеться на північному сході країни та в Карпатах.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Харкові 5 березня очікується хмарна погода з проясненнями й невеликі опади. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Також у четвер, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Температура вдень очікується +4…+9°, на півдні та заході до +12°, на північному сході – +1…+4°. Мокрий сніг та дощ ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях.

Як повідомляв Главред, 5 березня погода в Полтаві та області буде без істотних опадів, очікується мінлива хмарність і північно-західний вітер 7–12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

