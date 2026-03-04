Режим Путіна починає хитатися: дипломат сказав, хто може змінити систему в РФ

Дипломат наголосив, що Путін не діє в рамках нормальної людської логіки.

Можливість змови в РФ проти Путіна / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

Путін постійно припускається помилок, але не визнає їх

В РФ можлива змова серед тих, хто стоїть поруч із Путіним

Путінський режим виходить на свою фінішну тему

Російський диктатор Володимир Путін боїться. Він бачить, що диктаторів зараз не рятують ні бункери, ні наявність ядерної зброї. Тобто заходи його безпеки, які він вважав надійними, розсипаються просто на очах. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він наголосив, що Путін постійно припускається помилок.

"Як сказав Зеленський, Путін вже чотири роки "бере Київ за три дні". Це свідчення навіть не помилок, а провалів і в стратегії, і в тактиці. Він, як кажуть психотерапевти, є людиною з певною психічною хворобою і цілком справедливо називають садистом. Тобто Путін не діє в рамках нормальної людської логіки. Це зовсім не означає, що ми повинні списувати всі злочини Путіна на цю психоаномалію, але для нього поняття помилки як такої може не існувати. Він може вважати, що це все правильно, і продовжувати війну", - каже дипломат.

За його словами, зараз в Україні Росія втратила 1 мільйон 200 тисяч чоловік, і для Путіна це не помилка.

Огризко зауважив, що питання в іншому – як довго оточення Путіна, яке більш-менш тверезо оцінює ситуацію, але боїться садиста і варвара Путіна, буде консолідуватися для того, щоб в кінці кінців його усунути.

"Я абсолютно не вірю в будь-які шанси на народне повстання в Росії: раби не вміють повставати і протестувати, вони, як писав російський класик, "протестують, стоячи на колінах". Це не зміниться доти, доки в Росії існуватиме нинішня система. Але цілком можлива змова, путч або переворот тих, хто стоїть поруч із Путіним, щоб змінити ситуацію на свою користь – не на користь народу, бо для російської верхівки всі це бидло, яке не має права на голос і існування", - наголошує екс-міністр закордонних справ України.

Він підкреслив, що наскільки швидко оточення Путіна дозріє до розуміння, що потрібно щось змінювати, інакше все впаде – це головне питання, на яке немає відповіді.

"Швидше за все, цей процес вже відбувається, тому що є окремі сигнали про те, що навколо Путіна починається бродіння, а це вже найкраща ознака того, що путінський режим виходить на свою фінішну тему", - підсумував Огризко.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко розповів про катастрофічні наслідки війни в Ірані для Росії та Путіна:

Зміна влади в Росії

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що зміна влади в Москві може відбутися не з народної ініціативи, а в результаті палацових переворотів.

За його словами, зараз у Росії вже сформувалися всі передумови для чергового палацового перевороту.

"Грунт для перевороту в Росії вже готовий. Питання тільки в тому, яку форму він прийме, а також хто саме зважиться його очолити і реалізувати", - підкреслив він.

Протестні настрої в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, російський опозиціонер Ігор Ейдман говорив, що внутрішньополітична ситуація у 2026 році буде досить небезпечною для диктатора Володимир Путіна.

Секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова заявляла, що одним із головних чинників потенційної зміни влади в Росії може стати нестабільність у Санкт-Петербурзі. У столиці РФ ймовірність серйозних потрясінь нижча, тоді як у Петербурзі вона значно вища.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

