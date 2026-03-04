Як виглядали єгипетські піраміди в давнину: вчені розкрили таємницю

Коли піраміди зводили, їх зовнішній вигляд був значно більш вражаючим.

Як виглядали єгипетські піраміди в давнину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сьогодні давньоєгипетські піраміди здаються піщано-коричневими і частково зруйнованими, проте в епоху свого будівництва вони виглядали зовсім інакше. Про це повідомляє Live Science.

Коли піраміди зводили - як у Гізі, так і в інших регіонах Єгипту - їх зовнішній вигляд був значно більш вражаючим. Споруди покривали ретельно відполірованими плитами з білого вапняку.

За словами Мохамеда Мегахеда, доцента Чеського інституту єгиптології при Карловому університеті в Празі, всі піраміди мали облицювання з дрібнозернистого білого вапняку. Під яскравим єгипетським сонцем ця поверхня сяяла, надаючи монументам сліпучий блиск.

Під час будівництва Великої піраміди в Гізі використовували близько 6,1 мільйона тонн вапняку. Один з оригінальних облицювальних блоків сьогодні зберігається в Національному музеї Шотландії.

Найбільша і найдавніша з гізьких пірамід - Велика піраміда Гізи, також відома як піраміда Хуфу (Хеопса). Вона була побудована за наказом фараона Хуфу, який правив приблизно в 2551-2528 роках до н. е. Однак з часом її облицювальні плити почали розбирати і використовувати повторно в інших будівельних проектах - така доля спіткала більшість пірамід.

За даними єгиптолога Марка Ленера, демонтаж облицювання міг початися ще за часів правління Тутанхамона (XIV століття до н. е.) і тривав аж до XII століття нашої ери. Додаткової шкоди завдало потужне землетрус 1303 року.

Проте залишки первісного облицювання все ще можна побачити - наприклад, на вершині Піраміди Хафри. Ця піраміда, зведена за фараона Хафри, частково зберегла вапнякові блоки у верхній частині, створюючи характерний "подвійний" силует. Крім того, в давнину її нижні яруси були облицьовані червоним гранітом.

Третя з головних пірамід Гізи - Піраміда Менкаура, побудована за часів фараона Менкаура, - також мала гранітне облицювання нижніх рівнів. Сьогодні на її північній стороні помітна велика западина. Як відзначають дослідники, в давнину цього дефекту не існувало, проте зараз він дозволяє заглянути всередину конструкції.

Спочатку вершини пірамід вінчали спеціальні камені - пірамідіони. За словами Мегахеда, вони могли бути покриті електрумом - сплавом золота і срібла, який яскраво відбивав сонячне світло. Більшість пірамідіонів втрачено, проте окремі зразки збереглися в музеях.

Так, у Британському музеї зберігається вапняковий пірамідіон з Абідоса з висіченими ієрогліфами. На ньому зображені сцени поклоніння богу Осірісу і обряди муміфікації за участю Анубіса.

Згодом піраміди втратили значну частину своєї первісної пишноти. Однак навіть у нинішньому стані вони залишаються одними з найстійкіших і найвражаючих пам'яток стародавнього світу - свідченням інженерної майстерності та релігійного світогляду Стародавнього Єгипту.

Що таке єгипетські піраміди? Єгипетські піраміди - найбільша архітектурна пам'ятка Стародавнього Єгипту, одне з семи чудес світу. Піраміди - це величезні кам'яні споруди пірамідальної, ступінчастої або баштоподібної форми, побудовані як гробниці для фараонів Стародавнього Єгипту. Всього в Єгипті знайдено 118 пірамід (на 2008 рік). За іншими даними кількість збережених пірамід досягає 238, пише Вікіпедія.

