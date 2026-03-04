Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Як виглядали єгипетські піраміди в давнину: вчені розкрили таємницю

Віталій Кірсанов
4 березня 2026, 16:44оновлено 4 березня, 17:33
Коли піраміди зводили, їх зовнішній вигляд був значно більш вражаючим.
Як виглядали єгипетські піраміди в давнину
Як виглядали єгипетські піраміди в давнину / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Піраміди покривали відполірованими плитами з білого вапняку
  • Спочатку вершини пірамід вінчали спеціальні камені - пірамідіони

Сьогодні давньоєгипетські піраміди здаються піщано-коричневими і частково зруйнованими, проте в епоху свого будівництва вони виглядали зовсім інакше. Про це повідомляє Live Science.

Коли піраміди зводили - як у Гізі, так і в інших регіонах Єгипту - їх зовнішній вигляд був значно більш вражаючим. Споруди покривали ретельно відполірованими плитами з білого вапняку.

відео дня

За словами Мохамеда Мегахеда, доцента Чеського інституту єгиптології при Карловому університеті в Празі, всі піраміди мали облицювання з дрібнозернистого білого вапняку. Під яскравим єгипетським сонцем ця поверхня сяяла, надаючи монументам сліпучий блиск.

Під час будівництва Великої піраміди в Гізі використовували близько 6,1 мільйона тонн вапняку. Один з оригінальних облицювальних блоків сьогодні зберігається в Національному музеї Шотландії.

Найбільша і найдавніша з гізьких пірамід - Велика піраміда Гізи, також відома як піраміда Хуфу (Хеопса). Вона була побудована за наказом фараона Хуфу, який правив приблизно в 2551-2528 роках до н. е. Однак з часом її облицювальні плити почали розбирати і використовувати повторно в інших будівельних проектах - така доля спіткала більшість пірамід.

За даними єгиптолога Марка Ленера, демонтаж облицювання міг початися ще за часів правління Тутанхамона (XIV століття до н. е.) і тривав аж до XII століття нашої ери. Додаткової шкоди завдало потужне землетрус 1303 року.

Проте залишки первісного облицювання все ще можна побачити - наприклад, на вершині Піраміди Хафри. Ця піраміда, зведена за фараона Хафри, частково зберегла вапнякові блоки у верхній частині, створюючи характерний "подвійний" силует. Крім того, в давнину її нижні яруси були облицьовані червоним гранітом.

Третя з головних пірамід Гізи - Піраміда Менкаура, побудована за часів фараона Менкаура, - також мала гранітне облицювання нижніх рівнів. Сьогодні на її північній стороні помітна велика западина. Як відзначають дослідники, в давнину цього дефекту не існувало, проте зараз він дозволяє заглянути всередину конструкції.

Спочатку вершини пірамід вінчали спеціальні камені - пірамідіони. За словами Мегахеда, вони могли бути покриті електрумом - сплавом золота і срібла, який яскраво відбивав сонячне світло. Більшість пірамідіонів втрачено, проте окремі зразки збереглися в музеях.

Так, у Британському музеї зберігається вапняковий пірамідіон з Абідоса з висіченими ієрогліфами. На ньому зображені сцени поклоніння богу Осірісу і обряди муміфікації за участю Анубіса.

Згодом піраміди втратили значну частину своєї первісної пишноти. Однак навіть у нинішньому стані вони залишаються одними з найстійкіших і найвражаючих пам'яток стародавнього світу - свідченням інженерної майстерності та релігійного світогляду Стародавнього Єгипту.

Вас також може зацікавити:

Що таке єгипетські піраміди?

Єгипетські піраміди - найбільша архітектурна пам'ятка Стародавнього Єгипту, одне з семи чудес світу. Піраміди - це величезні кам'яні споруди пірамідальної, ступінчастої або баштоподібної форми, побудовані як гробниці для фараонів Стародавнього Єгипту. Всього в Єгипті знайдено 118 пірамід (на 2008 рік). За іншими даними кількість збережених пірамід досягає 238, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Египет пирамиды пирамида
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

18:29Синоптик
РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

16:58Україна
Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

16:43Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Три знаки зодіаку спіймають щастя за хвість вже з 4 березня

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Гороскоп на завтра 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с

Останні новини

18:58

Цінники на АЗС оновилися– яка ситуація на заправках Дніпра

18:34

Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

18:29

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

18:15

Хочуть змусити ЗСУ відступити: росіяни кинули сили для захоплення двох міст

18:10

Вчитель кинув усе і 32 роки жив сам на острові: як про нього дізнався світ

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
18:01

Про ціну 65 гривень можна забути: експерт оцінив, як зміниться вартість бензину

17:55

Проект оточений атмосферою таємниці: вийшов новий тизер фільму СпілбергаВідео

17:46

Усе за євростандартами: Avesterra Group відкрила 20 нових пташників на Волині актуально

17:32

Антициклон з Польщі принесе на Львівщину контрастну погоду: прогноз на 5 березня

Реклама
17:25

У Києві відбувся OMD SUMMIT 2026: що чекає ринок комунікацій у 2026 році? новини компанії

17:20

Весна починається: чому важливо терміново оглянути дах і стіни будинку

17:10

Куди чіпляти булавку, щоб захистити будинок від негативу: порада мольфараВідео

17:04

Україні не доведеться підписувати мирну угоду з РФ: дипломат назвав умову

16:58

РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

16:44

Як виглядали єгипетські піраміди в давнину: вчені розкрили таємницю

16:43

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

16:31

Режим Путіна починає хитатися: дипломат сказав, хто може змінити систему в РФВідео

16:11

Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди

16:05

Люди ходили над таємним підвалом більше століття: який "скарб" знайшли всередині

15:51

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Реклама
15:48

Прагматизм у переговорах та нетерпимість до внутрішньої корупції, - блогер про підходи Буданова

15:33

Що не можна робити у свято 5 березня - суворі прикмети та заборони

15:31

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

15:27

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

15:21

Ведмедиця "вирвалася" з клітки: її життя змінилося назавжди

15:10

Оболонь як простір підтримки: як район Києва став опорою для переселенців під час війни новини компанії

15:08

Корисний сніданок за 5 хвилин: три рецепти страв для бадьорого ранку

15:01

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

14:59

Софія Ротару вийшла на зв'язок з важливою заявою - деталі

14:42

Чоловік помітив дивний предмет у ванній кімнаті: для чого він потрібен

14:20

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

14:20

В боях потопили найбільший корабель з часів Другої світової - що відомо

13:58

Радикальна зміна на краще: у трьох знаків зодіаку завершується "чорна смуга"

13:42

Чому ми не вміємо відмовляти: психолог здивувала відповіддю

13:37

Меланія Трамп очолила засідання Радбезу ООН та увійшла в історію: що вона сказала

13:33

Ціни на бензин злетять до 100 гривень з літр - розкрито найгірший сценарій

13:28

"Сюрприз": Михайло Хома зробив зізнання про зміни в особистому житті

13:19

Сусіди будуть сміятися: які рослини псують урожай буряківВідео

13:02

У дочки Сумської з'явився новий бойфренд: що відомо

12:55

Мокрий сніг і дощ: яка погода буде в Харкові найближчими днями

Реклама
12:49

Секрет щасливої старості: 93-річна жінка розкрила формулу довголіттяВідео

12:39

Друзів Путіна методично прибирають: дипломат розкрив, хто стане наступним

12:37

В Україні різко переписали ціни на бензин - скільки доведеться платити

12:27

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

12:18

Гороскоп Таро на завтра, 5 березня: Тельцям - стійкість, Близнюкам - довести себе

12:10

Рекордна ціна з літа 2025 року: в Україні різко зросли ціни на газ

12:04

За що ставали "куркулями" - механізм радянського вироку

12:01

За негативного сценарію - 100 грн: Льоушкін - про те, коли подешевшає паливо на АЗС

11:56

Чому 5 березня не можна байдикувати: яке церковне свято

11:34

Російську ведучу після пологів госпіталізували в онкологічну реанімацію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти