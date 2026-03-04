Рус
Мінус 30 гривень на цінниках: в Україні подешевшали основні види м'яса

Марія Николишин
4 березня 2026, 20:07
Експертка говорить, що ситуацію на ринку загострює зниження попиту з боку споживачів.
Ціни на м'ясо в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Через тривалу відсутність електроенергії ціни на м'ясо впали
  • У березні підвищення цін на цю продукцію не очікується

Ситуація з цінами на м'ясо в Україні чотири роки поспіль перебуває під впливом розв'язаної Росією повномасштабної війни та її наслідків. Про це заявила кандидатка економічних наук, провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу.

За її словами, цьогоріч через тривалу відсутність електроенергії внаслідок атак продуктові супермаркети змушені були знижувати роздрібні ціни м'ясо.

відео дня

"У березні 2026 року підвищення роздрібних цін на основні види м'яса – яловичину, свинину та курятину – не очікується. Ціни залишаться на рівні лютого 2026 року", - підкреслила вона.

Кандидатка економічних наук додала, що ситуацію на ринку загострює й зниження попиту з боку споживачів.

За її даними, з початку 2026 року основні види м'яса стали дешевшими на 3 – 30,42 гривні за кілограм.

Зокрема, найбільше знизилися ціни на курятину. Також на 1,3 – 2,9% впади ціни на свинину. Натомість яловичий гуляш став дорожчим на 3,4% – до 399 гривень за кілограм.

Коли м'ясо може подорожчати

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук раніше говорив, що ціни на м’ясо в Україні поки що стабільні, однак перед Великоднем можливе сезонне подорожчання.

"Перед святами традиційно зростає попит, а це може призвести до часткового подорожчання вже в квітні", - наголосив він.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні помітно подорожчали якісні яблука — на початку березня роздрібні ціни на популярні сорти, зокрема Golden Delicious і Red Chief, у супермаркетах сягнули близько 70 грн за кілограм.

Також в Україні стрімко дорожчає картопля. На ринку відзначається активізація торговельно-закупівельної діяльності, що вже призвело до помітного зростання цін. Підвищений попит і обмежена пропозиція якісної продукції стали ключовими факторами подорожчання.

Водночас ціни на тепличні огірки почали знижуватися. Цьому посприяло незначне збільшення пропозиції овоча нового обороту з місцевих господарств.

Читайте також:

Про ресурс: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

м'ясо ціни на продукти
