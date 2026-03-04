'Закутуйтеся щільніше': синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

5 березня пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів на секунду.

Синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня / фото: УНІАН

У четвер, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Диденко.

"Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів на секунду, закутуйтеся щільніше, можна покласти в кишеню елегантну цеглину", - пожартувала Діденко. відео дня

За її даними, температура повітря протягом дня очікується +4...+9 градусів, на півдні і заході розігріється до +6...+12, а на північному сході буде +1...+4 градуси.

Дощ з мокрим снігом ймовірний у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях. На решті території України завтра без істотних опадів.

У столиці завтра, 5 березня, вітер з північного заходу також буде сильним, попередила Наталія Диденко. Очікується погода без опадів, а вдень термометри максимально покажуть +5 градусів.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Диденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Диденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 5 березня на сході та північному сході України, 6 березня на Лівобережжі буде невеликий мокрий сніг і дощ. На решті території - без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 4° морозу, вдень 2-9° тепла.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4 березня в Тернопільській області погода буде хмарною з проясненнями, але без істотних опадів. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що в перший тиждень березня Житомирська область матиме різнопланову погоду: від нічних морозів до по-весняному теплих днів, а також короткочасні опади на початку тижня.

Напередодні стало відомо, що сьогодні, 3 березня, погоду у Львівській області визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, проте без істотних опадів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Він входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів вперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, але і по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

