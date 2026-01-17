'Досі без опалення': Зеленський віддав доручення щодо теплопостачання в Києві

Що сказав Зеленський:
- Ліквідація наслідків російський атак триває
- У Києві планують відновити опалення для всіх будинків
- Україна має прискорити збільшення обсягу електроенергії
Президент України Володимир Зеленський 17 січня провів спеціальний енергетичний селектор і заслухав доповіді про ліквідацію наслідків ударів країни-агресорки Росії та реалізацію рішень, які мають додати стійкості містам і громадам. Про це він повідомив у Telegram.
Він зазначив, що зараз майже в кожному регіоні опрацьовують відповідні завдання, а найскладнішою залишається ситуація в Києві та області, на Харківщині та Запоріжжі.
"Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини", - додав президент.
Киянам повернуть опалення
Окреме доручення Зеленський дав щодо будинків в Києві, які досі залишаються без опалення. Він зазначив, що є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків.
"Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112", - наголосив глава держави.
Крім цього Україні потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно.
"Є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення", - підсумував Зеленський.
Деякі кияни можуть залишитися без опалення до весни - думка експерта
Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.
За його словами, для відновлення необхідно провести повний технічний аудит кожного будинку, а мова йде орієнтовно про 50-100 об'єктів. Далі необхідне бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через систему Prozorro і виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію цей процес може тривати 8–10 місяців, за умови наявності коштів.
Останні новини Києва
