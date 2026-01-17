Рус
"Досі без опалення": Зеленський віддав доручення щодо теплопостачання в Києві

Анна Косик
17 січня 2026, 13:12
Зафіксовано відмінності у звітах із міського та урядового рівнів, що впливають на ситуацію з теплопостачанням у столиці.
У регіонах триває робота над додаванням стійкості / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Зеленський:

  • Ліквідація наслідків російський атак триває
  • У Києві планують відновити опалення для всіх будинків
  • Україна має прискорити збільшення обсягу електроенергії

Президент України Володимир Зеленський 17 січня провів спеціальний енергетичний селектор і заслухав доповіді про ліквідацію наслідків ударів країни-агресорки Росії та реалізацію рішень, які мають додати стійкості містам і громадам. Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що зараз майже в кожному регіоні опрацьовують відповідні завдання, а найскладнішою залишається ситуація в Києві та області, на Харківщині та Запоріжжі.

"Після нічного удару по Київщині додаткові виклики є для Гостомеля, Бучі, Ірпеня – усі необхідні служби залучені. Протягом дня також має бути виправлена ситуація в Одесі. Були доповіді також щодо Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Дніпровщини", - додав президент.

Киянам повернуть опалення

Окреме доручення Зеленський дав щодо будинків в Києві, які досі залишаються без опалення. Він зазначив, що є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків.

Як зігрітися без опалення / Інфографіка: Главред

"Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Вдячний Міністерству внутрішніх справ України за оперативне розгортання додаткових пунктів підтримки та розширення роботи лінії 112", - наголосив глава держави.

Крім цього Україні потрібно максимально прискоритися зі збільшенням обсягів імпорту електрики та залученням додаткового обладнання від партнерів. Всі рішення для цього вже є, і нарощування імпорту має відбуватися невідкладно.

"Є окремі доручення для міністра оборони України щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення", - підсумував Зеленський.

Деякі кияни можуть залишитися без опалення до весни - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, близько 100–150 тисяч киян, у будинках яких через мороз лопнули труби, швидше за все, залишаться без опалення до весни.

За його словами, для відновлення необхідно провести повний технічний аудит кожного будинку, а мова йде орієнтовно про 50-100 об'єктів. Далі необхідне бюджетне фінансування, закупівлі, проектно-кошторисна документація, пошук підрядників через систему Prozorro і виконання капітальних робіт. Навіть за оптимістичного сценарію цей процес може тривати 8–10 місяців, за умови наявності коштів.

Останні новини Києва

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві всі вищі навчальні заклади та заклади професійно-технічної освіти переведуть в режим дистанційного навчання. Щодо шкіл питання ще розглядається, оскільки можливе або дистанційне навчання, або продовження канікул до 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що ситуація з опаленням у Києві залишається складною через руйнування ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують близько половини електроенергії та тепла столиці.

Напередодні прокуратура направила до суду обвинувальний висновок проти 50-річного пластичного хірурга, який проводив операцію з імплантації сідниць 28-річній пацієнтці в Києві, під час якої вона померла.

