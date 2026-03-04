Хочуть змусити ЗСУ відступити: росіяни кинули сили для захоплення двох міст

Відомо, що росіяни намагаються реалізувати тактику охоплення.

Росіяни готуються до наступу / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на фронті. Наразі основні зусилля противника зосереджені на прориві до населеного пункту Гришине та спробах захопити Покровськ і Мирноград. Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

"Ворог планує посилення наступу на початку весни. Останні декілька місяців він свідомо здійснював накопичення ресурсів для подальшого застосування. Наразі противник сконцентрував найбільші зусилля задля просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська", - йдеться у повідомленні. відео дня

Військові також заявляють про складну ситуацію в районі Гришиного, де бойові дії вже перейшли до меж населеного пункту.

Зазначається, що росіяни намагаються реалізувати тактику охоплення, атакуючи селище з північного та південного флангів, щоб вийти до його центральних кварталів і змусити українських захисників відступити зі східних околиць.

"Попри складну ситуацію довкола Покровська та Мирнограда, українські захисники продовжують тримати оборону на північних околицях цих міст. Окрім стримування штурмів, Сили оборони завдають ворогові суттєвих втрат у живій силі й техніці", - підсумували у 7-му корпусі ДШВ.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Росія перекидає війська

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко говорив, що Росія інтенсивно перекидає війська на північ Донецької області, намагаючись просочуватися малими групами.

"Думаю, що найближчими днями, коли стабілізується погода, ми побачимо спроби наступу в напряму Часового Яру, Покровська, можливо, по інших ділянках, зокрема, на Сумщині і так далі", - підкресли він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною та Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон та просуватись в напрямку Зибиного та Круглого в Чугуївському районі Харківської області.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко казав, що російські окупаційні війська не відмовились від ідеї розширення так званої "зони безпеки" вздовж українського кордону.

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак говорив, що цілі країни-агресора Росії під час наступу у 2026 році в першу чергу стосуватимуться Донецької області. Це мета номер один для росіян зараз.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

