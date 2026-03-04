Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

Коротко:
- На чому зосереджена Джолі
- З ким вона зустрічалася
Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі не перебувала у стосунках з того часу, як вона та її колишній чоловік Бред Пітт розлучилися у грудні 2024 року.
Про це повідомило джерело видання PEOPLE, близьке до актриси.
"Енджі була надзвичайно зайнята і зосереджена на своєму житті останні кілька років. Побачення для неї не мали значення. У неї не було бойфренда", — говорить джерело. "Після розлучення вона практично стала матір'ю-одиначкою, тому основну увагу приділяла саме цьому", — додає він.
У Джолі і Пітта шестеро дітей: Меддокс, 24 роки, Пакс, 22 роки, Захара, 21 рік, Шило, 19 років, і 17-річні близнюки Нокс і Вів'єн.
"Вона любить бути мамою і завжди хоче переконатися, що всі діти процвітають. Здається, у неї все чудово", - додає джерело про Джолі.
Останній фільм Джолі, "Кутюр", відбувся у вересні на Міжнародному кінофестивалі в Торонто в 2025 році. У "Кутюрі" актриса грає режисера, який переживає розлучення і одночасно отримує діагноз раку грудей.
У грудні в інтерв'ю Time France вона описала фільм як "дуже особисту для мене історію".
Про особу: Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисер, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
