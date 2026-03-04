Проект оточений атмосферою таємниці: вийшов новий тизер фільму Спілберга

Судячи з кадрів, група загадкових істот, що живуть серед людей, готується відкрити людству свою справжню природу.

Вийшов новий тизер фільму Спілберга / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Новий ролик не розкриває ключових деталей сюжету

В український прокат стрічка вийде 11 червня 2026 року

У Мережі представили свіжий тизер науково-фантастичної драми "День істини" (Disclosure Day) від культового режисера Стівена Спілберга ("Щелепи", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Злови мене, якщо зможеш", "Вестсайдська історія").

Новий ролик не розкриває ключових деталей сюжету. Судячи з кадрів, група загадкових істот, що живуть серед людей, готується відкрити людству свою справжню природу. Однак, ким саме вони є і які цілі переслідують - творці навмисно тримають у секреті.

З самого початку проект "День істини" був оточений атмосферою таємниці. Довгий час його описували лише як "новий фільм Спілберга про НЛО", без уточнення назви, акторського складу і конкретних сюжетних деталей. Лише в середині грудня 2025 року, з виходом першого тизера, глядачі отримали перші офіційні подробиці про картину.

Схоже, інтрига залишається головним інструментом просування фільму - і інтерес до нього тільки зростає.

Головні ролі у фільмі отримали такі зірки, як Емілі Блант ("Диявол носить Prada", "Сікаріо", "Тихе місце", "Каскадер"), Джош О'Коннор ("Суперники", "Химера", "Дістати ножі: Воскресіння небіжчика"), Колін Ферт ("Щоденник Бріджит Джонс", "Реальна любов", "Король говорить", "Kingsman"), Ів Хьюсон (серіал "Ідеальна пара"), Колман Домінго ("Кендімен", "Сінг Сінг", "Біжучий чоловік", серіал "Ейфорія"), Вайатт Расселл ("Громовержці", "Оверлорд", серіали "Чорне дзеркало", "Сокіл і Зимовий солдат", "Монарх: Спадщина монстрів") та інші.

Сценарій до "Дня істини" написав найуспішніший кіносценарист всіх часів Девід Кепп, відомий за такими хітами, як "Парк Юрського періоду", "Шлях Карліто", "Місія нездійсненна", "Людина-павук", "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа", "Операція "Чорний кейс", "Світ Юрського періоду: Відродження" та багатьма іншими.

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат стрічка вийде 11 червня 2026 року.

Про особу: Стівен Спілберг Стівен Спілберг - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, який вважається однією з найвпливовіших постатей в історії світового кінематографа. Він є творцем концепції сучасного блокбастера і одним з найкасовіших режисерів усіх часів. Народився 18 грудня 1946 року в єврейській родині; його предки були емігрантами з України. У дитинстві Спілбергу діагностували дислексію, що, за його словами, підштовхнуло його до пошуку розради у створенні фільмів. Спілберг відомий здатністю працювати як у жанрі захоплюючого розважального кіно, так і в жанрі глибокої академічної драми. Знакові роботи: "Інопланетянин", серія фільмів про "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Лінкольн". Багаторазовий лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та інших престижних кінонагород.

