"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

Фронт у зоні Покровська залишається напруженим через ризик обвалу оборони та активне використання дронів.

https://glavred.net/front/zacepitsya-ne-za-chto-okkupanty-gotovyat-stremitelnyy-ryvok-vglub-fronta-10746098.html Посилання скопійоване

Повна окупація Покровська може змусити фронт швидко зміститися / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

Повна окупація Покровська може змістити фронт на 5–10 км

Російське угруповання у місті невелике, але присутнє

Українські війська утримують міські позиції

Повна окупація міста Покровськ російськими окупаційними військами може призвести до швидкого обвалу оборони на цьому напрямку, повідомляє УНІАН з посиланням на джерело у Силах оборони України.

За словами співрозмовника агентства, у разі захоплення міста лінія фронту може зміститися на 5–10 кілометрів углиб української території.

відео дня

"Це дуже незначне угруповання. Але українські військові тут є. Повне захоплення міста – це лише питання часу. Важливо, щоб наші війська трималися за урбанізовану місцевість", – зазначило джерело.

У Силах оборони пояснили, що в містах простіше вести оборону, адже там є "за що зачепитися".

Наразі російські сили у Покровську відчувають себе вільно, проте українські позиції стримують їхнє подальше просування на північ.

"Якщо Покровськ буде повністю окупований, оборонятися у відкритих полях буде дуже складно, особливо в умовах активного використання дронів. Тому фронт може швидко посунутися на 5–10 км до нових житлових забудов на північ", – додали в ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Які напрямки можуть стати мішенню нового наступу Росії - думка експерта

За словами Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, Росія активно перекидає війська на північ Донецької області та намагається просуватися невеликими групами.

Він зазначає, що вже найближчими днями, коли погода стабілізується, можна очікувати спроб наступу в напрямку Часового Яру та Покровська, а також на інших ділянках, зокрема на Сумщині.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною та Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон та просуватись в напрямку Зибиного та Круглого в Чугуївському районі Харківської області.

Крім того, російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на фронті. Наразі основні зусилля противника зосереджені на прориві до населеного пункту Гришине та спробах захопити Покровськ і Мирноград. Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

Нагадаємо, що у лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км, що вдвічі менше, ніж у січні цього року, і стало найменшим показником із липня 2024 року. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред