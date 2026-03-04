Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

Руслан Іваненко
4 березня 2026, 21:35
Фронт у зоні Покровська залишається напруженим через ризик обвалу оборони та активне використання дронів.
Армия РФ, ВСУ
Повна окупація Покровська може змусити фронт швидко зміститися / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Коротко:

  • Повна окупація Покровська може змістити фронт на 5–10 км
  • Російське угруповання у місті невелике, але присутнє
  • Українські війська утримують міські позиції

Повна окупація міста Покровськ російськими окупаційними військами може призвести до швидкого обвалу оборони на цьому напрямку, повідомляє УНІАН з посиланням на джерело у Силах оборони України.

За словами співрозмовника агентства, у разі захоплення міста лінія фронту може зміститися на 5–10 кілометрів углиб української території.

відео дня

"Це дуже незначне угруповання. Але українські військові тут є. Повне захоплення міста – це лише питання часу. Важливо, щоб наші війська трималися за урбанізовану місцевість", – зазначило джерело.

У Силах оборони пояснили, що в містах простіше вести оборону, адже там є "за що зачепитися".

Наразі російські сили у Покровську відчувають себе вільно, проте українські позиції стримують їхнє подальше просування на північ.

"Якщо Покровськ буде повністю окупований, оборонятися у відкритих полях буде дуже складно, особливо в умовах активного використання дронів. Тому фронт може швидко посунутися на 5–10 км до нових житлових забудов на північ", – додали в ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Які напрямки можуть стати мішенню нового наступу Росії - думка експерта

За словами Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, Росія активно перекидає війська на північ Донецької області та намагається просуватися невеликими групами.

Він зазначає, що вже найближчими днями, коли погода стабілізується, можна очікувати спроб наступу в напрямку Часового Яру та Покровська, а також на інших ділянках, зокрема на Сумщині.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною та Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон та просуватись в напрямку Зибиного та Круглого в Чугуївському районі Харківської області.

Крім того, російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на фронті. Наразі основні зусилля противника зосереджені на прориві до населеного пункту Гришине та спробах захопити Покровськ і Мирноград. Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

Нагадаємо, що у лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км, що вдвічі менше, ніж у січні цього року, і стало найменшим показником із липня 2024 року. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:12Україна
Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічі

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічі

22:25Війна
Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:17Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

Сперечатися марно: названо три найупертіші знаки зодіаку

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - зміни, Зміям - проблеми

Останні новини

23:51

Коли обрізати дерева, щоб не втратити врожай: названо оптимальні строки

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:01

"Така ж, як і дочка": Ольга Сумська потрапила в ганебний скандал

22:34

Графіки оновлено: коли не буде світла у Дніпрі та області 5 березняФото

22:25

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічіВідео

Росію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – ОгризкоРосію чекає катастрофа через війну в Ірані, Путін може стати наступним – Огризко
22:22

Шикарна страва на Великдень 2026: гості ахнуть від захватуВідео

22:14

Як правильно підібрати колір консилера, блиску та тіней: крутий лайфхак

22:04

Наймодніші сумки весни: стильні моделі від Андре Тана

21:35

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

Реклама
21:29

Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

21:17

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:06

Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

21:05

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:04

Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

20:20

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

20:16

Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

20:12

Мерц поставив ультиматум Трампу: Денисенко - про переформатування переговорівПогляд

20:07

Мінус 30 гривень на цінниках: в Україні подешевшали основні види м'яса

19:46

"Шахтар" під загрозою суду: топ-клуб Європи готує радикальний крок, деталі

19:17

Всупереч планам Кремля росіяни виступили за переговори з Україною - ЗМІ

Реклама
19:16

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

19:09

Коли слід переходити з зимових шин на літні: водіям назвали терміниВідео

18:58

Цінники на АЗС переписали – як змінилася ситуація на заправках ДніпраФото

18:34

Якщо майно залишилося в окупації: в "Дії" запускають послугу для оформлення репарацій

18:29

Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

18:15

Хочуть змусити ЗСУ відступити: росіяни кинули сили для захоплення двох міст

18:10

Вчитель кинув усе і 32 роки жив сам на острові: як про нього дізнався світ

18:01

Про ціну 65 гривень можна забути: експерт оцінив, як зміниться вартість бензину

17:55

Проект оточений атмосферою таємниці: вийшов новий тизер фільму СпілбергаВідео

17:46

Усе за євростандартами: Avesterra Group відкрила 20 нових пташників на Волині актуально

17:32

Антициклон з Польщі принесе на Львівщину контрастну погоду: прогноз на 5 березня

17:25

У Києві відбувся OMD SUMMIT 2026: що чекає ринок комунікацій у 2026 році? новини компанії

17:20

Весна починається: чому важливо терміново оглянути дах і стіни будинку

17:10

Куди чіпляти булавку, щоб захистити будинок від негативу: порада мольфараВідео

17:04

Україні не доведеться підписувати мирну угоду з РФ: дипломат назвав умову

16:58

РФ атакувала залізницю на Одещині: є поранені, двоє з них - діти

16:44

Як виглядали єгипетські піраміди в давнину: вчені розкрили таємницю

16:43

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

16:31

Режим Путіна починає хитатися: дипломат сказав, хто може змінити систему в РФВідео

16:11

Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди

Реклама
16:05

Люди ходили над таємним підвалом більше століття: який "скарб" знайшли всередині

15:51

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

15:48

Прагматизм у переговорах та нетерпимість до внутрішньої корупції, - блогер про підходи Буданова

15:33

Що не можна робити у свято 5 березня - суворі прикмети та заборони

15:31

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

15:27

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

15:21

Ведмедиця "вирвалася" з клітки: її життя змінилося назавжди

15:10

Оболонь як простір підтримки: як район Києва став опорою для переселенців під час війни новини компанії

15:08

Корисний сніданок за 5 хвилин: три рецепти страв для бадьорого ранку

15:01

Росіяни пішли на прорив кордону на двох нових напрямках - яка зараз ситуація

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти