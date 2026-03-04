Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

Магнітна буря може негативно вплинути на самопочуття людини.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroet-novaya-magnitnaya-burya-uzhe-izvestna-data-10746038.html Посилання скопійоване

Україну накриє нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила посилена магнітна буря. Зовсім скоро в країну увірветься нова буря. Про це повідомляє meteoagent.

Після незначного спаду 3 березня потужність магнітної бурі раптово зросла. Вона вдарила відразу з 5-бальною потужністю. Після цього потужність бурі опустилася до чотирьох і трьох балів.

відео дня

Очікується, що 6 березня країну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до чотирьох балів.

Україну накриє нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 5 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 27 сонячних плям.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - йдеться в повідомленні.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від декількох годин до декількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять в магнітосферу Землі і взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітної бурі у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред