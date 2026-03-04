Україну накриє нова магнітна буря: вже відома дата

Що дізнаєтеся:
- Як магнітна буря впливає на людину
- Коли буде пік наступної магнітної бурі
- Коли закінчиться магнітна буря
Україну накрила посилена магнітна буря. Зовсім скоро в країну увірветься нова буря. Про це повідомляє meteoagent.
Після незначного спаду 3 березня потужність магнітної бурі раптово зросла. Вона вдарила відразу з 5-бальною потужністю. Після цього потужність бурі опустилася до чотирьох і трьох балів.
Очікується, що 6 березня країну накриє нова магнітна буря. Її потужність зросте до чотирьох балів.
За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 5 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 25%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 27 сонячних плям.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", - йдеться в повідомленні.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Вас також зацікавить:
- Мокрий сніг і дощ: яка погода буде в Харкові найближчими днями
- "Укутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня
- Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату негоди
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від декількох годин до декількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять в магнітосферу Землі і взаємодіють з нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть викликати порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто відзначає, що під час геомагнітної бурі у них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред