Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди

Погода в Полтаві та області завтра, 5 березня, буде без істотних опадів, очікується мінлива хмарність та північно-західний вітер, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень по області буде від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві синоптики прогнозують вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вдень коливання температури в межах 2-4 градусів тепла.
Погода 6 березня
У п'ятницю погода на Полтавщині помітно погіршиться. В області очікується хмарність, місцями навіть невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.
Вітер буде північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 1-6 градусів морозу, а вдень підвищиться до 1 градуса морозу - 4 градусів тепла.
Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів на секунду.
Крім цього, дощ з мокрим снігом ймовірний у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях. На решті території України завтра без істотних опадів.
Нгадаємо, Главред писав, що 4 березня погоду у Львівській області визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Атлантикою та Скандинавією. Вдень повітря прогріється до 10-15° тепла.
Раніше повідомлялося, що 5 березня в Харкові буде хмарно з проясненнями, невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень західний, 7-12 м/с.
Напередодні стало відомо, що початок березня на Житомирщині зустріне мешканців різкими перепадами температури та зміною атмосферних фронтів. Після кількох теплих днів область знову відчує подих зими.
