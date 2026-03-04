Рус
Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди

Анна Косик
4 березня 2026, 16:11
У найближчі дні у Полтавській області сонце закриють хмари і почнуться опади.
Мороз і мокрий сніг насуваються на Полтавщину: синоптики назвали дату непогоди
Погода на Полтавщині 5-6 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • До яких показників знизиться температура повітря на Полтавщині
  • Коли в Полтавській області випаде сніг

Погода в Полтаві та області завтра, 5 березня, буде без істотних опадів, очікується мінлива хмарність та північно-західний вітер, 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень по області буде від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві синоптики прогнозують вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, а вдень коливання температури в межах 2-4 градусів тепла.

відео дня
Погода в полтаве 5 марта
Погода в Полтаві 5 березня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 6 березня

У п'ятницю погода на Полтавщині помітно погіршиться. В області очікується хмарність, місцями навіть невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Чем гололед отличается от гололедицы инфографика
Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Вітер буде північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 1-6 градусів морозу, а вдень підвищиться до 1 градуса морозу - 4 градусів тепла.

погода в полтаве 6 марта
Погода в Полтаві 6 березня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну повернеться сніг - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, 5 березня, в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів на секунду.

Крім цього, дощ з мокрим снігом ймовірний у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Луганській областях. На решті території України завтра без істотних опадів.

Погода в Україні - останні новини

Нгадаємо, Главред писав, що 4 березня погоду у Львівській області визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Атлантикою та Скандинавією. Вдень повітря прогріється до 10-15° тепла.

Раніше повідомлялося, що 5 березня в Харкові буде хмарно з проясненнями, невеликі опади. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер вночі північно-західний, вдень західний, 7-12 м/с.

Напередодні стало відомо, що початок березня на Житомирщині зустріне мешканців різкими перепадами температури та зміною атмосферних фронтів. Після кількох теплих днів область знову відчує подих зими.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода Полтавщина новини Полтави прогноз погоди Полтавська область Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень погода завтра Погода в Полтаві
